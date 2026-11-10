Atraparon al ladrón que robó a turistas en Paysandú, pero sus pertenencias siguen desaparecidas

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron tareas de información e inteligencia que permitieron vincular al sospechoso con otros tres hurtos de características similares. También establecieron que había utilizado medios de pago robados para realizar compras. Uno de los elementos que llamó la atención de la Policía fue que el hombre había adquirido recientemente una motocicleta 0 km, presuntamente utilizando tarjetas bancarias sustraídas junto con las pertenencias de las víctimas. El vehículo fue incautado durante el procedimiento de detención. Las actuaciones fueron comunicadas a la Fiscalía Letrada de Segundo Turno y el caso llegó al Juzgado Letrado de Octavo Turno, donde Walter Arturo González Tregarthen fue condenado a 14 meses de prisión efectiva.

La indignación de los turistas: «Seguimos sin recuperar absolutamente nada»

La noticia de la detención había generado expectativas en la pareja colombiana, que días atrás publicó un nuevo video en sus cuentas de Instagram y TikTok para expresar su frustración tras ser convocada a una dependencia policial. En ese momento, los viajeros aseguraron que habían salido de la comisaría «más enojados, tristes y frustrados» porque, pese a que el sospechoso había sido detenido, no habían conseguido recuperar sus pertenencias.

Según relataron, el hombre había reconocido su participación en el robo y admitido que utilizó una tarjeta bancaria de propiedad de una de las víctimas, emitida por el Banco Banrural de Guatemala, para comprar una motocicleta. Sin embargo, habría manifestado que no sabía dónde había dejado los objetos sustraídos. «El delincuente anda suelto haciendo más robos y nosotros seguimos sin recuperar absolutamente nada», habían denunciado.

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La pareja también cuestionó la falta de respuestas sobre el destino de sus pertenencias y reclamó que se hicieran gestiones para recuperarlas. «De qué nos sirve a nosotros si lo condenan 20 días, un mes o lo que sea si nuestras cosas no las van a recuperar», expresaron, al tiempo que insistieron: «Lo que exigimos es que nos devuelvan nuestras cosas». La posterior condena a 14 meses de prisión efectiva confirmó que el sospechoso no solo estaba vinculado al robo denunciado por los turistas, sino también a otros delitos cometidos en Paysandú.