Atraparon al ladrón que robó a turistas en Paysandú, pero sus pertenencias siguen desaparecidas

La pareja de turistas colombianos que semanas atrás denunció el robo de sus pertenencias en Paysandú conoció finalmente que el responsable del hecho fue identificado, detenido y condenado a prisión. Sin embargo, la resolución judicial no puso fin a su reclamo, los viajeros continúan sin recuperar ninguno de los objetos sustraídos durante su paso por Uruguay.
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El hombre, de 45 años, con antecedentes penales, fue condenado a 14 meses de prisión efectiva tras comprobarse su participación en cuatro delitos de hurto especialmente agravados y tres delitos de fraude informático, todos en régimen de reiteración real. La investigación, llevada adelante por personal del Área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Paysandú, permitió esclarecer varios robos en el interior de vehículos, entre ellos el que tuvo como víctimas a los turistas colombianos que recorren Sudamérica en automóvil.
Tal como había informado El Telégrafo, la pareja había denunciado que le sustrajeron numerosas pertenencias de su vehículo, entre ellas una computadora portátil, prendas de vestir, una valija y otros efectos personales. El automóvil estaba estacionado frente a la Terminal de Ómnibus, con los vidrios bajos. El perjuicio económico fue estimado en unos 2.000 dólares.
A partir de la denuncia, los investigadores realizaron tareas de información e inteligencia que permitieron vincular al sospechoso con otros tres hurtos de características similares. También establecieron que había utilizado medios de pago robados para realizar compras. Uno de los elementos que llamó la atención de la Policía fue que el hombre había adquirido recientemente una motocicleta 0 km, presuntamente utilizando tarjetas bancarias sustraídas junto con las pertenencias de las víctimas. El vehículo fue incautado durante el procedimiento de detención. Las actuaciones fueron comunicadas a la Fiscalía Letrada de Segundo Turno y el caso llegó al Juzgado Letrado de Octavo Turno, donde Walter Arturo González Tregarthen fue condenado a 14 meses de prisión efectiva.
La indignación de los turistas: «Seguimos sin recuperar absolutamente nada»
La noticia de la detención había generado expectativas en la pareja colombiana, que días atrás publicó un nuevo video en sus cuentas de Instagram y TikTok para expresar su frustración tras ser convocada a una dependencia policial. En ese momento, los viajeros aseguraron que habían salido de la comisaría «más enojados, tristes y frustrados» porque, pese a que el sospechoso había sido detenido, no habían conseguido recuperar sus pertenencias.
Según relataron, el hombre había reconocido su participación en el robo y admitido que utilizó una tarjeta bancaria de propiedad de una de las víctimas, emitida por el Banco Banrural de Guatemala, para comprar una motocicleta. Sin embargo, habría manifestado que no sabía dónde había dejado los objetos sustraídos. «El delincuente anda suelto haciendo más robos y nosotros seguimos sin recuperar absolutamente nada», habían denunciado.
La pareja también cuestionó la falta de respuestas sobre el destino de sus pertenencias y reclamó que se hicieran gestiones para recuperarlas. «De qué nos sirve a nosotros si lo condenan 20 días, un mes o lo que sea si nuestras cosas no las van a recuperar», expresaron, al tiempo que insistieron: «Lo que exigimos es que nos devuelvan nuestras cosas». La posterior condena a 14 meses de prisión efectiva confirmó que el sospechoso no solo estaba vinculado al robo denunciado por los turistas, sino también a otros delitos cometidos en Paysandú.