Fue detenido este martes un efectivo de la Policía del departamento de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Montevideo, a quien le encontraron 80 chasquis de pasta base. Además, se realizó un allanamiento a su vivienda, donde se encontró una pistola que será periciada para verificar si estaba en regla.
Politransa
Detuvieron a un policía de Investigaciones con 80 chasquis de pasta base
Un policía de Investigaciones de la Zona Operacional III fue detenido con 80 chasquis de pasta base y quedó a disposición de la Fiscalía.