policía | detenido | pasta base

Detuvieron a un policía de Investigaciones con 80 chasquis de pasta base

Un policía de Investigaciones de la Zona Operacional III fue detenido con 80 chasquis de pasta base y quedó a disposición de la Fiscalía.

Un policía fue detenido en su auto particular con 80 chasquis de pasta base.

Por Redacción Caras y Caretas

Fue detenido este martes un efectivo de la Policía del departamento de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Montevideo, a quien le encontraron 80 chasquis de pasta base. Además, se realizó un allanamiento a su vivienda, donde se encontró una pistola que será periciada para verificar si estaba en regla.

El operativo en el que fue detenido el policía

El arresto se dio luego de un control vehicular, cuando el funcionario policial se trasladaba en su auto particular. Al proceder a revisar el interior del vehículo, los efectivos encontraron los 80 chasquis (lágrimas o bolsitas) de pasta base, de acuerdo a la información que detalló Subrayado, en base a fuentes del Ministerio del Interior.

Asimismo, este martes se realizó un allanamiento en la vivienda del policía detenido, donde se encontró una pistola que será periciada para verificar si estaba en regla.

El procedimiento quedó ahora a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas y el efectivo policial permanece a disposición de la Fiscalía.

