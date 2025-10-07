Un preso es sospechoso del atentado contra Ferrero y hay otra persona detenida

Recluso conducido de la cárcel

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que el recluso conducido desde la cárcel está imputado por otros delitos y se investiga su presunta participación en el atentado a la casa de Ferrero el domingo 28 de setiembre de madrugada, cuando dos delincuentes ya imputados y encarcelados ingresaron con un explosivo y efectuaron disparos hacia el interior de la vivienda.

Por el atentado son tres las personas ya imputadas y enviadas a prisión: los dos autores materiales del ataque (los que ingresaron a la casa de la fiscal general), y el hombre que manejaba el auto en el que huyeron luego de incendiar la camioneta (foto) en la que llegaron y se fueron de la vivienda de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera.

Negro lo había anunciado

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó hace unos días que los responsables del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, “van a seguir cayendo”. En declaraciones realizadas en Durazno, el jerarca indicó que los dos hombres imputados hasta el momento “son los autores materiales del hecho” y que la investigación sigue abierta.

“Seguramente, como dijimos en un primer momento y sin tener demasiados elementos a la vista, van a caer. A la hora estaban cayendo, ya cayeron y van a seguir cayendo”, sostuvo el ministro al ser consultado por la prensa.

En relación con una posible vinculación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el ataque, Negro evitó hacer comentarios específicos: “Por mi condición de fiscal, he aprendido que de las investigaciones que están en curso no se habla, porque hay que cuidar la investigación. Luego que esté resuelta toda la operación, seguramente vamos a hablar de eso”, expresó.