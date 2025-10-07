"Reducir los homicidios es posible y es urgente", expresó el ministro del Interior Carlos Negro

El jerarca recordó su experiencia como fiscal especializado en homicidios y afirmó: “Esa experiencia me marcó y me convence de algo: Uruguay no puede naturalizar la violencia letal”.

Negro: "Los homicidios no ocurren al azar, sino que responden a patrones territoriales, sociales y temporales, por lo que pueden preverse y prevenirse mediante políticas específicas, basadas en evidencia, evaluadas con rigor y sostenidas en el tiempo".

El secretario de Estado recordó que la reducción de homicidios es una prioridad del Gobierno, y que para lograrlo se están implementando políticas específicas de policiamiento focalizado en zonas críticas, con foco en las personas y grupos criminales que ocasionan altos niveles de violencia, acompañadas de la incorporación de tecnología, ampliación del sistema de videovigilancia con analítica asociada, software y sistemas actualizados para mejorar en investigaciones e inteligencia y ampliar el sistema Shotspotter.

El ministro del Interior reafirmó que “ningún homicidio debe quedar impune”, destacando que Uruguay presenta niveles de aclaración superiores al promedio regional, con departamentos que superan el 80% de resolución.

Negro indicó que “las muertes violentas son evitables y nos toca a todos —Estado y sociedad civil— estar a la altura del desafío. Porque para esta gestión la seguridad pública no es un eslogan electoral. Es una verdadera causa nacional”.

Embed - Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro en Segundo evento por Seguridad

Mayor control de armas y municiones

Asimismo, mencionó que las armas de fuego tienen una intervención directa en gran número de los homicidios cometidos, y se trabaja en un proyecto de ley para controlar el mercado ilegal de armas y municiones, mejorar la trazabilidad mediante un sistema unificado y digitalizado.

A su vez, apuntó a fortalecer la prevención social del delito a través de la creación de la Dirección Nacional de Prevención Integral del Delito y la Violencia y la jerarquización a Dirección Nacional de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas.

Negro también destacó la articulación de políticas públicas transversales, como el programa Más Barrio, que, junto al Ministerio de Vivienda y otras instituciones del Estado, busca fortalecer la presencia institucional en el territorio y promover la convivencia.

Avances significativos en la resolución de los homicidios

El Director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, destacó que la creación del Departamento de Homicidios constituye un avance profesional y técnico que ha permitido mejorar la resolución de casos.

Señaló que la lucha contra la impunidad requiere el trabajo conjunto de la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y la sociedad, así como una continua inversión en tecnología y capacitación.

Azambuya subrayó el impacto positivo de estos avances en la confianza ciudadana: “Cada caso esclarecido es un mensaje de esperanza y justicia, y demuestra que hay un Estado presente y capaz de actuar”, afirmó.

Finalmente, el jerarca policial llamó a continuar fortaleciendo una Policía profesional, transparente y cercana a la población.

Embed - Comisario General (R) José Manuel Asambuya en Segundo evento por Seguridad

Hacia un modelo innovador en seguridad

Durante la Instancia el representante del BID, Luiz Ros, resaltó la importancia de abordar el crimen organizado desde una perspectiva regional, construyendo redes de cooperación y compartiendo experiencias. “Ojalá que Uruguay nos ayude a construir modelos innovadores efectivos con alto impacto y que podemos llevar a otros países de la región como referencia”, manifestó Ros

Por su parte, el Coordinador del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), Emiliano Rojido, presentó un diagnóstico sobre la situación de Uruguay, los avances del PNSP y los ejes estratégicos.

Además, moderó el panel de expertos titulado “Qué funciona en seguridad: evidencia y estrategias para reducir los homicidios”, integrado por Fernando Cafferata (Argentina), Ignacio Cano (España), Alberto Kopittke y Antônio Pacheco Padilha (Brasil).

El evento culminó con un espacio de diálogo e intercambio de preguntas con los expertos, reafirmando el compromiso del Ministerio del Interior con la generación de políticas públicas basadas en evidencia y la cooperación internacional para mejorar la seguridad ciudadana.