Sociedad menores | apuestas | online

Preocupante

Maldonado: alertan sobre menores que apuestan en juegos online con tarjetas de sus padres

La psicóloga Ileana Martínez advirtió sobre la creciente participación de menores en plataformas de apuestas digitales y anunció un programa gratuito de apoyo a familias afectadas por la ludopatía.

Juego online de menores

Juego online de menores
Por Redacción de Caras y Caretas

La psicóloga y psicodramatista Ileana Martínez alertó sobre la detección de casos de menores que participan en juegos de apuestas online utilizando las tarjetas o cuentas bancarias de sus padres en el departamento de Maldonado.

“Los juegos online permiten que si tienen una cuenta o una tarjeta puedan jugar sin necesidad de presentar un documento que diga que son mayores de edad. Eso me parece muy grave”, expresó la profesional en diálogo con FM GENTE.

Martínez explicó que estas situaciones fueron advertidas a partir de la preocupación de compañeros de los propios adolescentes. “Lo bueno de todo esto malo es que hubo chicos comprometidos con el juego, pero también otros preocupados por sus compañeros. No está todo perdido”, sostuvo.

Programa de apoyo

La especialista también anunció el inicio de un tratamiento gratuito en Maldonado destinado a familiares de personas con problemas de ludopatía. Según explicó, el acompañamiento familiar es fundamental: “Las familias necesitan apoyo independientemente de que el ludópata acceda o no al tratamiento”.

El programa consta de entre diez y doce encuentros orientados a brindar herramientas para mejorar los vínculos familiares y acompañar al paciente.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del número 098 634 142.

