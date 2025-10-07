La psicóloga y psicodramatista Ileana Martínez alertó sobre la detección de casos de menores que participan en juegos de apuestas online utilizando las tarjetas o cuentas bancarias de sus padres en el departamento de Maldonado.
Maldonado: alertan sobre menores que apuestan en juegos online con tarjetas de sus padres
La psicóloga Ileana Martínez advirtió sobre la creciente participación de menores en plataformas de apuestas digitales y anunció un programa gratuito de apoyo a familias afectadas por la ludopatía.