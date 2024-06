Director del hospital de Artigas involucrado en pelea en la puerta de un boliche

Violencia en el boliche

Según declaraciones de Fontoura a medios artiguenses, tanto él como Gonzalo Soto fueron agredidos sin provocación por un grupo de hombres cuando salían del local nocturno. “Todo comienza cuando esta en la fila para ingresar y conocidos llegan con entradas que ya habían adquirido, al salir de la fila un hombre me toma del cuello y me dice no va a entrar a lo que le pedí que no me tocara”, dijo el jerarca a la web Todo Artigas.

“Al ver que el clima estaba complicado le dije a mi mujer que nos fuéramos y rumbo al auto nos encontramos con quién me había agredido quien junto a otros comienzan a darnos golpes, caigo y siguieron pegándome”, agregó.

“Estaba en el momento y lugar equivocado, pudimos defendernos poco”, concluyó.

Sostuvo que ya se hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía.