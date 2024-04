Él afirmó que “estos hechos” tienen que “poner en alerta”. “Nos preocupan este tipo de situaciones porque estos mismos equipos son los que atienden a todos, sin ningún tipo de discriminación, entonces estamos atentando contra la salud de cualquier vecino”.

“No hay códigos. Antes vos entrabas en barrios críticos y no había problema. El equipo asistencial era bien atendido, bien recibido, hoy por hoy no. Los códigos ya no corren”, enfatizó Vázquez.