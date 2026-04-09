Según informó el Ministerio de Turismo, Uruguay registró un "crecimiento sostenido en la actividad turística" durante la última temporada de verano con divisas que alcanzaron los US$ 928 millones, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Estos datos representan un aumento del 3% del gasto turístico total en comparación con el mismo período de la temporada 2024-2025.
Promedio de US$ 713 por persona
Turistas gastaron US$ 928 millones en el último verano
Según datos publicados por el Ministerio de Turismo, durante el último verano 2025-2026, los turistas gastaron 3% más que en la temporada 2024-2025.