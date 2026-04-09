Turistas gastaron US$ 928 millones en el último verano

Promedio de gastos y noches de alojamiento

Las personas que eligieron vacacionar en Uruguay gastaron en promedio US$ 713 por persona, lo cual representa un incremento del 11,9% con respecto al verano 2024-2025.

Al cierre del 2025, el ministerio había informado un crecimiento del gasto turístico total de un 16,6% en relación al 2024.

Por otra parte, la estadía promedio por persona fue de ocho noches, lo que representa un 8,7% más que en la temporada anterior, un dato que "evidencia una mayor permanencia de los visitantes en el destino", remarcó el ministerio.

Los destinos más elegidos por los turistas

En la pasada temporada, el lugar más visitado de Uruguay fue la ciudad de Punta del Este, histórico epicentro actividades sociales durante la temporada estival. Los turistas también eligieron vacacionar en Montevideo, Colonia, el litoral termal del país, Piriápolis, la Costa de Oro y la costa de Rocha, destinos que se distinguen como los más visitados.

"Estos indicadores confirman una tendencia positiva para el sector turístico, destacando el atractivo de Uruguay y el impacto favorable de las políticas y estrategias orientadas a fortalecer la actividad", analizó la secretaría de Estado.