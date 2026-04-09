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Sociedad verano | turistas | Ministerio

Promedio de US$ 713 por persona

Turistas gastaron US$ 928 millones en el último verano

Según datos publicados por el Ministerio de Turismo, durante el último verano 2025-2026, los turistas gastaron 3% más que en la temporada 2024-2025.

El Ministerio de Turismo publicó las cifras finales del verano 2025-2026.

El Ministerio de Turismo publicó las cifras finales del verano 2025-2026.
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Por Redacción Caras y Caretas

Según informó el Ministerio de Turismo, Uruguay registró un "crecimiento sostenido en la actividad turística" durante la última temporada de verano con divisas que alcanzaron los US$ 928 millones, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Estos datos representan un aumento del 3% del gasto turístico total en comparación con el mismo período de la temporada 2024-2025.

Cantidad de turistas que ingresaron al país en el verano

La cartera detalló que en la temporada 2025-2026 ingresaron al país un total de 1.301.913 turistas.

Entre los visitantes de la región se destaca que 900.385 llegaron de Argentina, 155.931 de Brasil, 27.856 de Chile y 25.453 de Paraguay. En tanto, arribaron 72.354 turistas de Europa y 53.383 de Estados Unidos.

Promedio de gastos y noches de alojamiento

Las personas que eligieron vacacionar en Uruguay gastaron en promedio US$ 713 por persona, lo cual representa un incremento del 11,9% con respecto al verano 2024-2025.

Al cierre del 2025, el ministerio había informado un crecimiento del gasto turístico total de un 16,6% en relación al 2024.

Por otra parte, la estadía promedio por persona fue de ocho noches, lo que representa un 8,7% más que en la temporada anterior, un dato que "evidencia una mayor permanencia de los visitantes en el destino", remarcó el ministerio.

Los destinos más elegidos por los turistas

En la pasada temporada, el lugar más visitado de Uruguay fue la ciudad de Punta del Este, histórico epicentro actividades sociales durante la temporada estival. Los turistas también eligieron vacacionar en Montevideo, Colonia, el litoral termal del país, Piriápolis, la Costa de Oro y la costa de Rocha, destinos que se distinguen como los más visitados.

"Estos indicadores confirman una tendencia positiva para el sector turístico, destacando el atractivo de Uruguay y el impacto favorable de las políticas y estrategias orientadas a fortalecer la actividad", analizó la secretaría de Estado.

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