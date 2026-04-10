Peñarol se plantó en Bogotá, se trajo un punto y lo pudo ganar

Al final del partido luego de una gran jugada de Leo Fernández, el 10 fue objeto de una dura falta del zaguero de Santa Fe que se tiró con los dos pies hacia delante impactando en el jugador y que incluso tocó a Togni.

Alineaciones iniciales

Independiente Santa Fe: Marmolejo; H. Palacios, E. Olivera, V. Moreno, C. Mafla; Y. Velázquez, D. Torres, J. Torres; L. Palacios, H. Rodallega y O. Fernández.

Peñarol: S. Britos; F. Escobar, M. Lemos, L. Ferreira, M. Olivera; N. Fernández, E. Remedi, J. Trindade, L. Angulo; L. Fernández y M. Arezo.

Panorama del Grupo E

Tras la victoria de Corinthians 2-0 frente a Platense en territorio argentino (con goles de Kayke Ferrari y Yuri Alberto), el grupo se aprieta. Los próximos compromisos serán determinantes para definir el liderato: