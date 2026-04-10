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Deportes Peñarol | Diego Aguirre | Santa Fe

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Peñarol se plantó en Bogotá, se trajo un punto y lo pudo ganar

El equipo de Diego Aguirre logró empatar el partido y debió cobrarse un penal contra Leo Fernández por una dura falta contra el 10 de Peñarol.

Peñarol en Bogotá

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En un encuentro marcado por la paridad y la intensidad, Independiente Santa Fe y Peñarol igualaron 1-1 en la reciente jornada de la fase de grupos. Con este resultado, ambos equipos mantienen sus aspiraciones intactas de cara a la próxima fecha, en un grupo que lidera provisionalmente el Corinthians brasileño.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió prematuramente a los 20 minutos de la primera parte. Tras una jugada a balón parado que generó controversia —debido a las protestas de los jugadores del "Carbonero" por un tiro de esquina previo inexistente—, el defensor Emanuel Olivera conectó un certero cabezazo para poner en ventaja al conjunto local.

A pesar del golpe inicial, Peñarol no bajó los brazos y mantuvo un ritmo de juego propositivo. La recompensa llegó en el complemento: al minuto 59, el delantero Matías Arezo sentenció la paridad definitiva con una ejecución de gran factura técnica que dejó sin opciones al guardameta rival.

Al final del partido luego de una gran jugada de Leo Fernández, el 10 fue objeto de una dura falta del zaguero de Santa Fe que se tiró con los dos pies hacia delante impactando en el jugador y que incluso tocó a Togni.

Alineaciones iniciales

  • Independiente Santa Fe: Marmolejo; H. Palacios, E. Olivera, V. Moreno, C. Mafla; Y. Velázquez, D. Torres, J. Torres; L. Palacios, H. Rodallega y O. Fernández.

  • Peñarol: S. Britos; F. Escobar, M. Lemos, L. Ferreira, M. Olivera; N. Fernández, E. Remedi, J. Trindade, L. Angulo; L. Fernández y M. Arezo.

Panorama del Grupo E

Tras la victoria de Corinthians 2-0 frente a Platense en territorio argentino (con goles de Kayke Ferrari y Yuri Alberto), el grupo se aprieta. Los próximos compromisos serán determinantes para definir el liderato:

  • Miércoles 15 de abril: Independiente Santa Fe visitará a Corinthians en Brasil.

  • Jueves 16 de abril: Peñarol recibirá en casa a Platense.

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