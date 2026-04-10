En un encuentro marcado por la paridad y la intensidad, Independiente Santa Fe y Peñarol igualaron 1-1 en la reciente jornada de la fase de grupos. Con este resultado, ambos equipos mantienen sus aspiraciones intactas de cara a la próxima fecha, en un grupo que lidera provisionalmente el Corinthians brasileño.
Valioso
Peñarol se plantó en Bogotá, se trajo un punto y lo pudo ganar
El equipo de Diego Aguirre logró empatar el partido y debió cobrarse un penal contra Leo Fernández por una dura falta contra el 10 de Peñarol.