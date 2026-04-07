La DNIC se modernizó: mayor extensión horaria, sistema renovado y oficinas nuevas

De acuerdo a Ley de Presupuesto Nro. 19.355 del 30/12/2015, la que establece que los pasaportes tendrán una validez de 10 años a partir de la vigencia de la presente ley, es que desde enero 2026 se están produciendo sus efectos, con su correlato en el incremento de agenda.

2 – Incremento en el número de documentos para no nacionales (migrantes)

El año pasado se alcanzó la cifra histórica de casi 30.000 ciudadanos extranjeros documentados. En este sentido, las autoridades explicaron que su tramitación insume más tiempo, ya que requiere estudio y análisis de documentación habilitante, así como suele implicar múltiples visitas por cambio de categoría migratoria en un mismo período.

3 - Transición tecnológica

La implementación de un nuevo sistema informático “que reemplaza a un software con más de 20 años de antigüedad”, requirió un período de adaptación que redujo temporalmente los cupos de la agenda para garantizar la seguridad del proceso.

Medidas adoptadas:

* Extensión horaria en las oficinas de atención al público

* Apertura de nuevas oficinas

Para mitigar las esperas sin cerrar ninguna de las 37 oficinas del país, el Comando dispuso acciones considerables que determinaron extensiones horarias y trabajo remoto de funcionarios de todo el país colaborando con las oficinas de la capital.

DNIC Rincon

Nuevos horarios de la DNIC

En Montevideo, la sede central de la calle Rincón: pasó a tener una atención ininterrumpida de 11 horas pasando a trabajar en el horario de 07:00 a 18:00hs., así como la oficina de Pasaportes que actualmente tiene una jornada de 10 horas en un horario de 07:00 a 17:00 hs., mientras que, paralelamente, las Cajas de DNIC donde se venden audiencias tienen un horario de 07:00 a 16:00hs.

En marzo próximo pasado se realizó la apertura de una nueva oficina para migrantes, atendiendo a los trámites de documento de identidad que se inician por primera vez.

La nueva oficina que atiende a unas 40 personas diarias está ubicada en el edificio del Ministerio del Interior en la calle Mercedes 1004 (ex Sanatorio Banco de Seguros del Estado) donde se trabaja en coordinación con la Dirección Nacional de Migración, lo que permite que los extranjeros inicien su trámite de DNI inmediatamente después de obtener la residencia, brindando un servicio integral para estos usuarios.

Además de estas medidas adoptadas en la capital, se suman otras en la zona metropolitana, más precisamente en la oficina de Geant Semana, la cual a partir de abril ampliará su horario (de 08:15 a 16:30), sumando dos horas más de atención al público.

Nuevas oficinas en el interior del país

Asimismo, se proyecta abrir una nueva oficina en la ciudad de Atlántida en los próximos meses para descomprimir las oficinas de Pando, Geant, Maldonado y San Carlos, de modo de satisfacer a esa zona del este del país que ha aumentado notablemente su demografía.

También se inaugurará próximamente, una oficina para no nacionales (migrantes) en el Centro de Referencia de Migrantes del Mides ubicado en la calle 25 de mayo al 423, en Ciudad Vieja, de modo de continuar con el servicio integral a brindar a personas extranjeras.

Se estima entonces, que para fin de ejercicio la Dirección tenga 39 oficinas operativas en todo el país.

Continuando en la ejecución de medidas para acercar la agenda al usuario, es que se dispuso la atención al público en “jornadas especiales” los días sábados, en Sede Central Montevideo, tanto para la expedición de documento de identidad como de pasaporte. Así también, lo han realizado oficinas como Canelones y Maldonado, las que se sumaron a jornadas extraordinarias en época estival.

Buscando la eficiencia en la gestión y la optimización de recursos y con las bondades del sistema actual, es que es posible el trabajo remoto en etapas como la confrontación de documentos.

Hoy, funcionarios en departamentos con menor carga administrativa, pueden procesar trámites de la sede de Rincón en tiempo real cotejando datos en menos de 30 minutos por cada persona.

El nuevo sistema conlleva procesos de control más rigurosos que pueden extender el trámite individual, pero felizmente, “los datos actuales muestran una capacidad de atención superior a la del sistema anterior, superando los 700 trámites diarios en Sede Central”.