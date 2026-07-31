Nacional: vuelve Mejía al arco y Lucas Rodríguez le ganaría la pulseada a Zuculini

Resumiendo es imposible que Nacional gane el grupo, no solo porque depende de dos resultados, sino porque este Nacional es prácticamente imposible que haga 6 goles.

Aún no esta confirmado el equipo que colocará Jorge Bava para enfrentar al Gaucho del Pantanoso. Lo que si esta confirmado es que Mejía, vuelve al equipo titular por Alexis Martin que debe de cumplir una fecha de suspensión. Otra de las confirmaciones es que Agustín Rogel continuará en la zaga por Sebastián Coates lesionado.

Pero luego hay dudas en todas las líneas. Luego del gran partido que hizo Lucas Rodríguez en Buenos Aires ante Tigres, se habría ganado un lugar en el once inicial en lugar del argentino Bruno Zuculini.

En la zona del ataque, Baltasar Barcia y Juan Cruz de los Santos son duda. por lesión. En la tarde de hoy se les exigirá para determinar si estarán o no a la orden del técnico.

Así las cosas, el probable equipo sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido, Lucas Rodríguez, Bruno Zuculini, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos, Tomas Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Maxi Gómez.

Se terminó la novela

Finalmente en las últimas horas se confirmó que el argentino Guido Mainero no llegará a Nacional. Los tricolores encabezados por Flavio Perchman hicieron un último intento para la llegada del volante argentino pero no dio resultado.

Platense dueño de la ficha, pretendía que el jugador jugará su llave e octavos de final de la Copa Libertadores y luego dejarlo salir. El calamar se enfrenta el 12 y el 19 de agosto a Coquimbo Unido. Esto llevaría a que Mainero se incorporara recién por el 20 agosto, una propuesta absurda ya que Nacional en esa fecha estará pensando en el clásico que se estaría jugando el domingo 30 de agosto.

Igualmente Nacional no se baja del período de pases. Insiste por Kike Olivera pero todavía está muy frío y es casi inviable por la cantidad que pretende Gremio por su ficha, unos 4 millones de dólares. En estos momento Nacional no puede pagar esa suma y seguirá intentado con alguna propuesta para seducir al equipo Gaúcho para poder contar con Olivera.