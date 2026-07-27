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Sociedad abuela | arma blanca |

Terrible

Adolescente de 13 años confesó homicidio de su abuela "por orden" de un juego online

La víctima de 81 años recibió al menos siete puñaladas. La adolescente cuenta con un diagnóstico de esquizofrenia.

Una adolescente de 13 años asesinó a su abuela de 81.

Una adolescente de 13 años asesinó a su abuela de 81.
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Una adolescente de 13 años confesó ante investigadores de Homicidios haber asesinado a su abuela de 81 años y, según se supo, declaró que actuó tras recibir una orden a través de un juego online internacional.

El homicidio ocurrió en un complejo de viviendas para pasivos ubicado en el barrio Cerrito, en Montevideo.

Fueron vecinos de la zona quienes alertaron sobre la situación luego de escuchar gritos provenientes del apartamento. Los residentes concurrieron a la seccional 17, ubicada a una cuadra del lugar, y dieron aviso a la Policía.

Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a la mujer fallecida y constataron la presencia de la adolescente, quien residía junto a la víctima.

Multiples heridas de arma blanca

La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca. De acuerdo con la información primaria, recibió al menos siete puñaladas y en el lugar fueron encontradas armas blancas que serán sometidas a pericias.

La adolescente realizó una declaración en la que confesó su participación en el crimen y manifestó que habría actuado siguiendo una orden recibida mediante un juego online.

Desde el Ministerio del Interior informaron que la menor había estado internada en una clínica psiquiátrica y que se había retirado del lugar días atrás. Según los informantes la adolescente cuenta con un diagnóstico de esquizofrenia.

La Fiscalía y los investigadores continúan trabajando para reconstruir las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes. La menor será sometida a pericias psiquiátricas.

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