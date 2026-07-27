Adolescente de 13 años confesó homicidio de su abuela "por orden" de un juego online

Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a la mujer fallecida y constataron la presencia de la adolescente, quien residía junto a la víctima.

Multiples heridas de arma blanca

La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca. De acuerdo con la información primaria, recibió al menos siete puñaladas y en el lugar fueron encontradas armas blancas que serán sometidas a pericias.

La adolescente realizó una declaración en la que confesó su participación en el crimen y manifestó que habría actuado siguiendo una orden recibida mediante un juego online.

Desde el Ministerio del Interior informaron que la menor había estado internada en una clínica psiquiátrica y que se había retirado del lugar días atrás. Según los informantes la adolescente cuenta con un diagnóstico de esquizofrenia.

La Fiscalía y los investigadores continúan trabajando para reconstruir las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes. La menor será sometida a pericias psiquiátricas.