Dos nuevas carreras tecnológicas para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad

Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánicos

La carrera de Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánicos permite capacitarse en la realización de intervenciones técnicas especializadas en tareas de mantenimiento preventivo, reparación, ajuste y mejora funcional de apoyos mecánicos.

Los egresados podrán aplicar criterios de seguridad, ergonomía y accesibilidad, con el objetivo de maximizar la autonomía, la inclusión social y la calidad de vida de los usuarios, así como prevenir riesgos secundarios derivados de un mal ajuste o funcionamiento de los dispositivos.

Gestión de Servicios de Tecnología Asistiva

Quienes cursen la carrera de Gestión de Servicios de Tecnología Asistiva estarán capacitados para crear, modificar y adaptar dispositivos, como prótesis, vendajes y otros productos de apoyo.

Asimismo, podrán participar en procesos de innovación, investigación y desarrollo de nuevas soluciones, asesorar y acompañar a personas con discapacidad en el uso adecuado de la tecnología asistiva y articular con instituciones para promover respuestas adecuadas a las barreras del entorno.

El director de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Lezama, destacó la importancia de la iniciativa para atender problemas de accesibilidad y asegurar la disponibilidad de recursos.

“Esta propuesta educativa mejorará la calidad de vida de las personas con discapacidad en todo el país”, dijo.