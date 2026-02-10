Hacete socio para acceder a este contenido

Tecnología asistiva

Dos nuevas carreras tecnológicas para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad

Las carreras son Formación Inicial Terciaria en Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánicos y Tecnólogo en Gestión de Servicios de Tecnología Asistiva.

Hasta el 13 de febrero están abiertas las inscripciones para las dos nuevas carreras.

 Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección General de Educación Técnico Profesional y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lanzaron dos carreras terciarias en el área de tecnología asistiva, que se desarrollarán en el Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos (Cenatt), ubicado en el barrio Prado de Montevideo.

Las carreras disponibles son Formación Inicial Terciaria (FIT) en Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánicos, de un año de duración, y Tecnólogo en Gestión de Servicios de Tecnología Asistiva, de tres años. Ambas buscan contribuir a la disminución de los tiempos de espera de los usuarios que necesitan de estas tecnologías y producir un efecto social positivo.

Las carreras se dictarán en modalidad presencial, con un enfoque teórico-práctico. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 13 de febrero.

Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánicos

La carrera de Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánicos permite capacitarse en la realización de intervenciones técnicas especializadas en tareas de mantenimiento preventivo, reparación, ajuste y mejora funcional de apoyos mecánicos.

Los egresados podrán aplicar criterios de seguridad, ergonomía y accesibilidad, con el objetivo de maximizar la autonomía, la inclusión social y la calidad de vida de los usuarios, así como prevenir riesgos secundarios derivados de un mal ajuste o funcionamiento de los dispositivos.

Gestión de Servicios de Tecnología Asistiva

Quienes cursen la carrera de Gestión de Servicios de Tecnología Asistiva estarán capacitados para crear, modificar y adaptar dispositivos, como prótesis, vendajes y otros productos de apoyo.

Asimismo, podrán participar en procesos de innovación, investigación y desarrollo de nuevas soluciones, asesorar y acompañar a personas con discapacidad en el uso adecuado de la tecnología asistiva y articular con instituciones para promover respuestas adecuadas a las barreras del entorno.

El director de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Lezama, destacó la importancia de la iniciativa para atender problemas de accesibilidad y asegurar la disponibilidad de recursos.

Esta propuesta educativa mejorará la calidad de vida de las personas con discapacidad en todo el país”, dijo.

