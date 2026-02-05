Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Lo que muchos esperaban

UTU reabrió las inscripciones para carreras terciarias con cupos en todo el país

UTU habilitó un nuevo período de inscripciones online para carreras terciarias gratuitas, con opciones en casi todos los departamentos y cupos disponibles.

UTU abrió el segundo período de inscripciones para carreras terciarias.

UTU abrió el segundo período de inscripciones para carreras terciarias.

 Foto: Sofia Torres/ FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Los aspirantes podrán postularse hasta en tres opciones de carrera. Al completar el formulario de preinscripción deberán adjuntar la Cédula de Identidad y la escolaridad correspondiente. En el caso de estudios realizados en el exterior, la documentación deberá estar previamente habilitada por la Oficina de Reválidas de UTU, a través del correo [email protected].

UTU permitirá la preinscripción con hasta dos asignaturas previas, salvo en algunas carreras terciarias específicas que admiten hasta tres materias pendientes, las cuales deberán aprobarse durante el año lectivo 2026.

Las consultas pueden realizarse mediante el correo electrónico [email protected]. Asimismo, en el sitio web institucional se encuentra disponible un mapa interactivo que detalla las carreras con cupos habilitados en cada departamento: www.utu.edu.uy/mapa-carreras-terciarias.

Para conocer la oferta completa, los interesados pueden ingresar a utu.edu.uy/estudia, comunicarse al 0800 8155, enviar un mensaje por WhatsApp al 092 719 183 o escribir a [email protected].

Carreras según el departamento

Las carreras son gratuitas y varían según el departamento. Entre las propuestas con mayor disponibilidad de cupos se destacan, en Artigas, opciones como Comunicación Social, Marketing, Redes y Software y Sistemas Agropecuarios Familiares. En Canelones se ofrece Biotecnología, mientras que en Cerro Largo hay cupos en áreas como Comunicación Social, Logística, Diseño Gráfico, Marketing y Producción Agrícola Ganadera.

En Durazno continúan abiertas inscripciones para Automatización, Industria Audiovisual, Mantenimiento Electromecánico Industrial y Redes y Software, entre otras. En Paysandú, la oferta incluye Biotecnología, Comercio Exterior, Electrónica, Logística y Secretariado Bilingüe.

También hay cupos disponibles en departamentos como Rivera, Salto, Florida, Flores, Río Negro, Tacuarembó y en la ciudad de Carmelo, con propuestas que abarcan desde gastronomía y turismo hasta tecnologías, diseño y gestión empresarial.

Dejá tu comentario

Te puede interesar