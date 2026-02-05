UTU reabrió las inscripciones para carreras terciarias con cupos en todo el país

Las consultas pueden realizarse mediante el correo electrónico [email protected]. Asimismo, en el sitio web institucional se encuentra disponible un mapa interactivo que detalla las carreras con cupos habilitados en cada departamento: www.utu.edu.uy/mapa-carreras-terciarias.

Para conocer la oferta completa, los interesados pueden ingresar a utu.edu.uy/estudia, comunicarse al 0800 8155, enviar un mensaje por WhatsApp al 092 719 183 o escribir a [email protected].

Carreras según el departamento

Las carreras son gratuitas y varían según el departamento. Entre las propuestas con mayor disponibilidad de cupos se destacan, en Artigas, opciones como Comunicación Social, Marketing, Redes y Software y Sistemas Agropecuarios Familiares. En Canelones se ofrece Biotecnología, mientras que en Cerro Largo hay cupos en áreas como Comunicación Social, Logística, Diseño Gráfico, Marketing y Producción Agrícola Ganadera.

En Durazno continúan abiertas inscripciones para Automatización, Industria Audiovisual, Mantenimiento Electromecánico Industrial y Redes y Software, entre otras. En Paysandú, la oferta incluye Biotecnología, Comercio Exterior, Electrónica, Logística y Secretariado Bilingüe.

También hay cupos disponibles en departamentos como Rivera, Salto, Florida, Flores, Río Negro, Tacuarembó y en la ciudad de Carmelo, con propuestas que abarcan desde gastronomía y turismo hasta tecnologías, diseño y gestión empresarial.