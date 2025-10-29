Luis Magallanes, conocido artísticamente como Dulce Polly, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El comediante, recordado por su personaje desenfadado y colorido que durante años llevó humor y frescura a los escenarios y las redes, enfrenta un cáncer de laringe y necesita ayuda económica para sobrellevar el tratamiento.
Seguir viviendo
Dulce Polly pide ayuda: el comediante Luis Magallanes enfrenta una dura batalla contra el cáncer
El artista uruguayo Luis Magallanes, conocido por su personaje Dulce Polly, atraviesa un cáncer de laringe y solicita apoyo económico para afrontar su tratamiento.