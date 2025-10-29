Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Dulce Polly | Luis Magallanes | viviendo

Seguir viviendo

Dulce Polly pide ayuda: el comediante Luis Magallanes enfrenta una dura batalla contra el cáncer

El artista uruguayo Luis Magallanes, conocido por su personaje Dulce Polly, atraviesa un cáncer de laringe y solicita apoyo económico para afrontar su tratamiento.

Luis Magallanes, conocido artísticamente como Dulce Polly.

Luis Magallanes, conocido artísticamente como Dulce Polly.

 Tomada de Facebook de Dulce Polly
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Luis Magallanes, conocido artísticamente como Dulce Polly, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El comediante, recordado por su personaje desenfadado y colorido que durante años llevó humor y frescura a los escenarios y las redes, enfrenta un cáncer de laringe y necesita ayuda económica para sobrellevar el tratamiento.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Magallanes compartió con franqueza el desafío que enfrenta. “Es un desafío económico, físico, emocional y espiritual, pero con esta banda que me toca el corazón, siento que voy a salir adelante”, escribió.

Deseo de seguir viviendo

El artista explicó que aún no sabe con precisión cuánto dinero necesitará, pero detalló algunos de los costos del tratamiento: “Si me llegan a operar dentro de unos meses, entendí que se necesitan 9.000 dólares. La radioterapia que es más específica o moderna cuesta un toco, los medicamentos, woooow!”. Afortunadamente, añadió, la quimioterapia está subvencionada por el Estado, lo que reduce en parte la carga económica.

Magallanes, con el humor y la ternura que lo caracterizan, también dejó entrever su deseo de seguir viviendo y creando. “No crean que estoy de viaje en Disney gastando en boludeces —escribió—, tengo objetivos claros, como ver crecer a mi sobrino Santi, quisiera volver a actuar… en fin, que no quisiera morirme muy pronto.”

Este miércoles el actor compartió una imagen desde el hospital, al comenzar su primera sesión de quimioterapia. “Estoy comenzando mi tratamiento y debo confesar que estoy un poquito asustado”, confesó.

Embed - Log into Facebook

29 de octubre 2025-Día de ñoquis! Estoy en estos momentos comenzando mi tratamiento de quimioterapia y debo confesar...

Publicado por Dulce Polly en Miércoles, 29 de octubre de 2025

Para quienes deseen colaborar, se encuentra habilitada una caja de ahorro en pesos en el Banco República (BROU) a nombre de Luis Magallanes, número 000470251-00003. Además, la Sala Zitarrosa organizará el martes 18 de noviembre una función especial de la obra Agridulce, cuya recaudación será destinada íntegramente a apoyar su recuperación.

Hoy, quienes alguna vez rieron con sus ocurrencias, tienen la oportunidad de devolverle un poco de esa alegría.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar