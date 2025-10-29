Dulce Polly pide ayuda: el comediante Luis Magallanes enfrenta una dura batalla contra el cáncer

Magallanes, con el humor y la ternura que lo caracterizan, también dejó entrever su deseo de seguir viviendo y creando. “No crean que estoy de viaje en Disney gastando en boludeces —escribió—, tengo objetivos claros, como ver crecer a mi sobrino Santi, quisiera volver a actuar… en fin, que no quisiera morirme muy pronto.”

Este miércoles el actor compartió una imagen desde el hospital, al comenzar su primera sesión de quimioterapia. “Estoy comenzando mi tratamiento y debo confesar que estoy un poquito asustado”, confesó.

29 de octubre 2025-Día de ñoquis! Estoy en estos momentos comenzando mi tratamiento de quimioterapia y debo confesar...

Para quienes deseen colaborar, se encuentra habilitada una caja de ahorro en pesos en el Banco República (BROU) a nombre de Luis Magallanes, número 000470251-00003. Además, la Sala Zitarrosa organizará el martes 18 de noviembre una función especial de la obra Agridulce, cuya recaudación será destinada íntegramente a apoyar su recuperación.

Hoy, quienes alguna vez rieron con sus ocurrencias, tienen la oportunidad de devolverle un poco de esa alegría.