Presupuesto para el MSP: Borbonet destacó acuerdos y lo calificó como positivo

Sobre el presupuesto destinado a la salud mental, Borbonet reconoció que no se pudo conceder todo lo que se solictó, pero destacó el enfoque transversal con que se distribuyeron los recursos. “Vas a encontrar presupuesto para salud mental en distintos lugares: en el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Mides y, obviamente, en el Ministerio de Salud Pública. Es un presupuesto diferente, no está adjudicado exclusivamente un área. Y creo que eso habla muy bien de la ministra, que supo colocar el presupuesto en cada uno de los lugares donde era necesario. La sumatoria da un buen presupuesto para salud y específicamente para salud mental”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que se trata de "una prioridad no solo del gobierno, sino de todos los partidos políticos, que lo plantearon antes de las elecciones y lo siguen planteando ahora".