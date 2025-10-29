La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado recibió este miércoles a autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). En en la previa de esta instancia, el senador frenteamplista Daniel Borbonet destacó el clima de consenso alcanzado en torno al proyecto presupuestal y valoró el trabajo previo realizado en Diputados.
Parlamento
Presupuesto para el MSP: Borbonet destacó acuerdos y lo calificó como positivo
El senador del FA Daniel Borbonet se refirió a posibles reasignaciones para el MSP y aseguró que "es una prioridad de todos los partidos políticos".