Política Borbonet | presupuesto | Álvaro Danza

Parlamento

Presupuesto para el MSP: Borbonet destacó acuerdos y lo calificó como positivo

El senador del FA Daniel Borbonet se refirió a posibles reasignaciones para el MSP y aseguró que "es una prioridad de todos los partidos políticos".

Daniel Borbonet, senador FA.

Daniel Borbonet, senador FA.

 Foto: Comunicaciones FA
Por Redacción Caras y Caretas

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado recibió este miércoles a autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). En en la previa de esta instancia, el senador frenteamplista Daniel Borbonet destacó el clima de consenso alcanzado en torno al proyecto presupuestal y valoró el trabajo previo realizado en Diputados.

“El presupuesto del Ministerio de Salud Pública se trabajó muy bien en la Cámara de Representantes. Allí hubo consenso prácticamente en todo lo planteado entre todos los sectores políticos”, afirmó el legislador, quien señaló que en el Senado esperan continuar en la misma línea de acuerdos.

Sobre el presupuesto destinado a la salud mental, Borbonet reconoció que no se pudo conceder todo lo que se solictó, pero destacó el enfoque transversal con que se distribuyeron los recursos. “Vas a encontrar presupuesto para salud mental en distintos lugares: en el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Mides y, obviamente, en el Ministerio de Salud Pública. Es un presupuesto diferente, no está adjudicado exclusivamente un área. Y creo que eso habla muy bien de la ministra, que supo colocar el presupuesto en cada uno de los lugares donde era necesario. La sumatoria da un buen presupuesto para salud y específicamente para salud mental”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que se trata de "una prioridad no solo del gobierno, sino de todos los partidos políticos, que lo plantearon antes de las elecciones y lo siguen planteando ahora".

Consultado sobre posibles reasignaciones presupuestales para el MSP, el senador indicó que "algún puntito quizás pueda abrirse" en temas vinculados a accesibilidad y discapacidad, temas que, según dijo, "fueron planteados en Diputados y la ministra obviamente está muy a fin".

De todos modos, Borbonet aseguró que el texto aprobado por Diputados “deja muy conformes tanto al Parlamento como al Ministerio de Salud Pública”.

Sobre situación de Álvaro Danza

Respecto a la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza, el senador respaldó la posición oficial del Ejecutivo: “Tanto el presidente como la ministra lo han respaldado; esa es la palabra oficial”. Ante un eventual pronunciamiento de la JUTEP, expresó: “Si la JUTEP decide algo distinto, ahí dependerá de lo que nuestro gran compañero Álvaro Danza decida”.

Temas

