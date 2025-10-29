Cardama: Graciela Bianchi y un "error" que dejó en "offside" al gobierno de Lacalle Pou

Sin embargo, la senadora elevó la gravedad de la situación al señalar que la empresa buscó la garantía en varios lados, incluyendo Abitab, y en ese proceso "hubo presiones del gobierno para que no fuera otorgado".

Esta declaración es llamativa ya que el gobierno que habría ejercido la presión en ese momento era el de su propia fuerza política. Cabe recordar que en setiembre de 2024 fue cuando tomó estado publica la negativa de la empresa financiera a otorgar la garantía a Cardama para la construcción de las patrullas oceánicas.

Tirando a todas puntas

La senadora también cuestionó la reacción del gobierno actual ante el caso, calificándola de "disparate jurídico que no tiene contrafuerte ni a nivel nacional ni internacional". En este contexto, dirigió críticas personales hacia el Presidente Yamandú Orsi, a quien calificó de "carácter débil" y de dejarse "arrastrar" por la situación. Bianchi, quien dijo apreciar al mandatario y calificarlo como "bonachón" y "muy buena persona", recordó haberle advertido hace tres años: "Yamandú no te dejes usar".

Respecto al origen de la denuncia penal anunciada en la Torre Ejecutiva, Bianchi aseguró que sospecha de un "carpetazo interno", aunque evitó dar nombres por tratarse de especulaciones. No obstante, afirmó que "vino la orden desde Presidencia" y mencionó al Prosecretario Jorge Díaz como una "figura nefasta" que estaría arrastrando al gobierno. También involucró al Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a quien sindicó como miembro del "Comité Central del MLN que es clandestino". Ambos jerarcas estuvieron presentes en la conferencia de prensa y presentaron formalmente la denuncia ante la Fiscalía. Finalmente, la senadora expresó preocupación por la situación de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, asegurando que fue "dejada por fuera de esta maniobra política".