Sociedad Ana Iewdiukow | Conexión Ganadera | prisión

Conexión Ganadera

Ana Iewdiukow fue imputada por lavado de activos e irá a prisión

La Justicia imputó a la esposa de Pablo Carrasco por un delito de lavado de activos por los giros millonarios que hizo a España la socia de Conexión Ganadera.

Ana Iewdiukow y su esposo son los únicos encarcelados por la estafa de Conexión Ganadera.

Por Redacción Caras y Caretas

La jueza Diovanet Olivera imputó a Ana Iewdiukow -esposa de Pablo Carrasco- por el delito de lavado de activos por el caso de la estafa de Conexión Ganadera. La magistrada hizo lugar a la medida cautelar de prisión preventiva (hasta el 10 de febrero de 2026) solicitada por la Fiscalía, bajo el argumento principal de evitar el entorpecimiento de la investigación.

La maniobra de lavado de activos de la esposa de Pablo Carrasco

El fiscal Enrique Rodríguez solicitó ampliar la imputación de Iewdiukow (socia del fondo ganadero junto a Carrasco y el matrimonio de Gustavo Basso y Daniela Cabral) quien ya había sido formalizada por estafa, dado que tenía indicios de que ella seguía realizando movimientos de dinero de cuentas bancarias en el exterior cuando la empresa Conexión Ganadera ya no estaba pagándole a los inversores.

Según un informe del Banco Central el matrimonio Carrasco-Iewdiukow movió más de US$ 2 millones y los últimos movimientos fueron en 2024 cuando el fondo ya estaba en problemas.

El informe marcaba siete transferencias a una cuenta del banco BBVA de España que tenía como remitente a Carrasco y como destinataria a Iewdiukow. Algunas fueron en 2022 y 2023 cuando Uruguay estaba en sequía y el fondo ganadero no pasaba un buen momento financiero.

"Si estamos acá es porque a las víctimas no se les pagó. Si estamos acá es porque, aparte de estar quebrados, seguían invirtiendo y adquiriendo suntuosos bienes e inmuebles. Si estamos acá es porque, como es sabido, a nivel empresarial no se puede alegar desconocimiento de la propia empresa de la que uno es dueño", dijo el fiscal Rodríguez durante la alocución en la audiencia de formalización del pasado 17 de julio, cuando Carrasco, Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, fueron imputados por la Justicia.

A Carrasco se le imputaron los delitos de lavado de activos y estafa por lo que pasó a prisión efectiva mientras que a Cabral y Iewdiukow les indicó prisión domiciliaria por el delito de estafa.

