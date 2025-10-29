Ana Iewdiukow fue imputada por lavado de activos e irá a prisión

El informe marcaba siete transferencias a una cuenta del banco BBVA de España que tenía como remitente a Carrasco y como destinataria a Iewdiukow. Algunas fueron en 2022 y 2023 cuando Uruguay estaba en sequía y el fondo ganadero no pasaba un buen momento financiero.

"Si estamos acá es porque a las víctimas no se les pagó. Si estamos acá es porque, aparte de estar quebrados, seguían invirtiendo y adquiriendo suntuosos bienes e inmuebles. Si estamos acá es porque, como es sabido, a nivel empresarial no se puede alegar desconocimiento de la propia empresa de la que uno es dueño", dijo el fiscal Rodríguez durante la alocución en la audiencia de formalización del pasado 17 de julio, cuando Carrasco, Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, fueron imputados por la Justicia.

A Carrasco se le imputaron los delitos de lavado de activos y estafa por lo que pasó a prisión efectiva mientras que a Cabral y Iewdiukow les indicó prisión domiciliaria por el delito de estafa.