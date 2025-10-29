Ana Iewdiukow fue imputada por lavado de activos e irá a prisión

La jueza Diovanet Olivera imputó a Ana Iewdiukow -esposa de Pablo Carrasco- por el delito de lavado de activos por el caso de la estafa de Conexión Ganadera. La magistrada hizo lugar a la medida cautelar de prisión preventiva (hasta el 10 de febrero de 2026) solicitada por la Fiscalía, bajo el argumento principal de evitar el entorpecimiento de la investigación.
