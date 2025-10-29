Cancillería expresó solidaridad con países del Caribe por el huracán "Melissa"

"Desastres como el presente recuerdan una vez más la necesidad de fortalecer la cooperación regional y articularla con los esfuerzos globales para enfrentar las catástrofes naturales. Asimismo, estas situaciones refuerzan el compromiso de continuar avanzando en la preparación ante las consecuencias del cambio climático, así como en la adaptación y mitigación", concluye.

Uruguay expresa su solidaridad con Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana ante los daños provocados por el huracán Melissa.



Nuestras condolencias a las familias de las víctimas.



Reafirmamos la disposición del país a contribuir con los esfuerzos de asistencia… pic.twitter.com/wzPjX0px7H — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) October 29, 2025

Según datos del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet), Melissa tocó tierra por la localidad de Guamá, de la provincia de Santiago de Cuba (este), como huracán categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, y con vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora.

Melissa cruzó previamente por Jamaica como categoría 5 y llegó a vientos superiores a los 270 kilómetros por hora, dejando una estela de destrucción que llevó al primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, a decretar "zona de catástrofe".

Casi 1,5 millones de personas podrían verse afectadas por el huracán Melissa en el mar Caribe, según informó el martes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.