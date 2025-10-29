Hacete socio para acceder a este contenido

Río de Janeiro | operación |

Terrorífico

Más de 130 muertos tras la operación policial más violenta en la historia de Río de Janeiro

En las últimas horas hallaron decenas de cuerpos en una zona de monte tras operativo que dejó 136 muertos, incluidos cuatro policías en Río de Janeiro.

Más de 130 muertos tras operativo en Río de Janeiro

Más de 130 muertos tras operativo en Río de Janeiro
Por Redacción de Caras y Caretas

Los habitantes del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, vivieron este miércoles una jornada de horror al descubrir decenas de cuerpos en una zona de vegetación. El número de muertos tras la operación policial considerada la más violenta de la historia del estado ascendió a 136 personas, según informó el portal Agenda do Poder.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil (OAB-RJ), al menos 72 cuerpos fueron hallados esta mañana en la Serra da Misericórdia, epicentro de intensos enfrentamientos ocurridos la noche anterior. Los cadáveres fueron trasladados a la Plaza São Lucas, en la Estrada João Lucas, una de las principales vías del complejo. Testigos advirtieron que aún habría víctimas sin rescatar en sectores conocidos como Vacaria, donde también se registraron tiroteos.

El activista Raull Santiago, quien colaboró en el rescate de víctimas, describió la escena en redes sociales: “Se están extendiendo más lonas para cubrir los cuerpos que siguen apareciendo”, escribió, junto a una fotografía que mostraba el dramático panorama.

Entre las víctimas fatales hay cuatro policías, mientras que otros nueve agentes resultaron heridos durante el operativo, cuyo objetivo era detener a miembros del Comando Vermelho, considerada la principal facción criminal de Río. La acción, que buscaba cumplir 100 órdenes de captura, tenía como blanco a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”, señalado como uno de los líderes del grupo.

Operación bajo la lupa

La repercusión fue inmediata. La Defensoría Pública denunció posibles abusos y violaciones de derechos humanos, mientras el gobierno federal anunció el envío de una comitiva a Río de Janeiro para evaluar la crisis de seguridad. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocó una reunión de emergencia con las autoridades del área, y la Cámara de Diputados decidió adelantar el debate de la Propuesta de Enmienda Constitucional sobre Seguridad Pública (PEC da Segurança).

El gobernador Cláudio Castro solicitó el traslado de diez líderes del crimen organizado a cárceles de máxima seguridad, pedido que fue atendido por el Ministerio de Justicia.

En el ámbito internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “horror” ante la operación y exigió una investigación rápida y transparente. En la misma línea, la Human Rights Watch criticó el modelo de seguridad del estado. “Río necesita una nueva política pública que deje de promover enfrentamientos que terminan victimizando a civiles y policías”, señaló la organización.

