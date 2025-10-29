Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad La Kermesse | Velódromo | Los Decoradores

La Kermesse festeja 10 años: mística ricotera en el Velódromo

La Kermesse de Los Decoradores se presenta este jueves en Velódromo Municipal con el aura de los redondos a flor de piel.

La Kermesse de Los Decoradores

Por Redacción Caras y Caretas

La Kermesse cumple 10 años: Los Decoradores, banda conformada por los históricos integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presentarán en Montevideo para un show que celebra el espíritu inconfundible del rock rioplatense.

De la mano de Los Decoradores —banda conformada por los históricos integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: "Semilla" Bucciarelli (bajo), Sergio Dawi (saxo), Tito Fargo (guitarra) y Hernán Aramberri (batería)—, este show promete capturar la esencia del espíritu "redondo" para dar un merecido homenaje a su público. Luego del éxito con presentaciones en diferentes ciudades de Argentina y de Uruguay, Los Decoradores están listos para ofrecer una experiencia musical que no solo marca el reencuentro en los escenarios de estos músicos emblemáticos, sino que también actualiza la mística y el espíritu de una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional.

La Kermesse es un verdadero ritual que celebra y mantiene viva la inextinguible llama que ya abrazó a varias generaciones. Una noche imperdible que unirá pasado, presente y futuro en una verdadera celebración musical en el Velódromo Municipal de Montevideo, el jueves 30 de octubre. Las entradas se encuentran a la venta a través de RedTickets y queda la última tanda disponible a la venta.

La historia de Los Decoradores

La banda surgió en 2016 con la fusión de dos proyectos distintos con una historia en común: SemiDawi —conformado por el bajista “Semilla” Buciarelli y el saxofonista Sergio Dawi— y The Comando Pickless. A ellos se sumó también el guitarrista Tito Fargo, tejiendo así un vínculo indisoluble con el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En 2018, bautizados inicialmente como “Kermesse Redonda”, comenzaron a recorrer los escenarios nacionales, reviviendo los himnos de la legendaria banda platense y evocando el espíritu de Patricio Rey. Ese año también marcó el ingreso del baterista y productor Hernán Aramberri, quien fue parte de Patricio Rey en sus últimos discos y luego de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y que reemplazó a Sidoti tras su partida por proyectos personales.

Con el correr de los shows, la banda pasó a llamarse definitivamente La Kermesse de Los Decoradores.

Hasta hoy realizaron cerca de 100 shows en diferentes ciudades de Argentina y de Uruguay, incluyendo el Estadio Obras con entradas agotadas, además de su participación en festivales como Cosquín Rock. La formación se ha enriquecido no solo con sus miembros fundacionales sino también con la colaboración de otros músicos con pasado redondo como Lito Vitale, El Soldado, Willy Crook y Gonzo Palacios, además de artistas de diversos géneros como Mavi Díaz (Viuda e Hijas de Roque Enroll), Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Walter Meza (Horcas), Alejandro Kurz (El Bordo), Julieta Laso y Chino Laborde (Orquesta Típica Fernández Fierro), entre otros, creando un puente musical entre generaciones. Actualmente la formación incluye como miembros estables a Sergio Dawi (saxo), Tito Fargo (guitarra), “Semilla” Bucciarelli (bajo), Hernán Aramberri (batería), Jorge Cabrera (voz), Oscar Kamienomosky (2da. guitarra) y Mariano Pirato (teclado y voz).

