La comunicadora y actriz Andrea de Armas, falleció a la edad de 48 años. La noticia ha causado conmoción en el ámbito de los medios y la cultura, dado el inesperado desenlace de una enfermedad que le fue diagnosticada hace menos de dos meses y cuyo avanzado estado no permitió a los médicos salvarle la vida.
De Armas
Falleció comunicadora y actriz con trayectoria en varios medios
La comunicadora Andrea de Armas había trabajado en Radio Uruguay, Radio Fénix y Canal 5 entre otros medios. Una enfermedad fulminante terminó con su vida.