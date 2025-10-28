Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad comunicadora | medios |

De Armas

Falleció comunicadora y actriz con trayectoria en varios medios

La comunicadora Andrea de Armas había trabajado en Radio Uruguay, Radio Fénix y Canal 5 entre otros medios. Una enfermedad fulminante terminó con su vida.

Comunicadora y actriz Andrea De Armas

Comunicadora y actriz Andrea De Armas

 Medios Públicos
Por Redacción de Caras y Caretas

La comunicadora y actriz Andrea de Armas, falleció a la edad de 48 años. La noticia ha causado conmoción en el ámbito de los medios y la cultura, dado el inesperado desenlace de una enfermedad que le fue diagnosticada hace menos de dos meses y cuyo avanzado estado no permitió a los médicos salvarle la vida.

Trayectoria en medios

Andrea de Armas desarrolló una extensa y reconocida carrera en diversos medios de comunicación uruguayos, destacándose por su versatilidad y profesionalismo. Fue una voz fundamental en Radio Uruguay, donde condujo el informativo de mediodía "Informativo Uruguay" hasta el año 2023. Su trayectoria radial incluye también participaciones en Radio Rural con el programa "Sin vueltas" y en Radio Fénix con "Más vale tarde que nunca", entre otros proyectos. En televisión, en Canal 5, condujo con gran éxito el programa dedicado al medio ambiente "Red Terra" hasta 2019.

En los últimos años, combinó su carrera mediática con proyectos independientes, incluyendo un programa de streaming donde abordaba temas de sexualidad. Además, incursionó en las artes escénicas con monólogos bajo el título de "Explosiva", demostrando su faceta como actriz, y emprendió una panadería.

En el plano personal, Andrea de Armas era madre de dos hijos, de 10 y 23 años, y en el último tiempo se había establecido en el departamento de Maldonado. Colegas y amigos han manifestado su dolor ante la pérdida; la conductora Elsa Levrero fue una de las primeras en expresar su tristeza en la plataforma X, lamentando el deceso de su "querida y hermosa" colega.

