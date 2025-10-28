Falleció comunicadora y actriz con trayectoria en varios medios

Trayectoria en medios

Andrea de Armas desarrolló una extensa y reconocida carrera en diversos medios de comunicación uruguayos, destacándose por su versatilidad y profesionalismo. Fue una voz fundamental en Radio Uruguay, donde condujo el informativo de mediodía "Informativo Uruguay" hasta el año 2023. Su trayectoria radial incluye también participaciones en Radio Rural con el programa "Sin vueltas" y en Radio Fénix con "Más vale tarde que nunca", entre otros proyectos. En televisión, en Canal 5, condujo con gran éxito el programa dedicado al medio ambiente "Red Terra" hasta 2019.