Educación uruguaya abre hoy sus puertas al debate sobre todo tipo de exclusión en las aulas

Evitar la exclusión

“El concepto de educación inclusiva está muy apegado al concepto de la discapacidad y nosotros apuntamos a un enfoque un poquito más amplio que implique todos los riesgos de exclusión no solo por nivel intelectual, sino por variabilidad cultural, demográfica, socioeconómica, sexogenérica, de todos los lugares posibles de exclusión”, señaló.

El Congreso es organizado por la Inspección Departamental de Canelones-Centro (Pando) de la Dirección de Educación Inicial y Primaria - ANEP, en articulación con el Centro de Desarrollo e Innovación en Educación Inclusiva, y la Facultad de Educación de la Universidad Central de Chile. Apoya el MEC junto a otros organismos.

Santos explicó que la educación sin exclusiones “es una preocupación de todo el sistema educativo, y de las autoridades y de los diseños de política educativa".

“Hay una formación generalista de los docentes, desde los institutos de formación y desde el instituto normal, una preparación para una población general, y no una formación que profundice en todos los matices de la diversidad. Tenemos la conciencia del desafío de intervenir para dar educación de calidad para todos, pero no tenemos las herramientas suficientes para eso”, indicó.

La docente aseguró que esto genera un inconformismo de parte de quienes están al frente del sistema educativo, “porque existe la conciencia de que hay que trabajar para todos, pero no se cuenta con las herramientas suficientes para ello”.

“Pensamos que el escenario de un congreso es una manera de formación, de educación no formal, para aportar a un tema tan importante. No es que haya un vacío de formación en estos temas de inclusión, pero entendemos que no es suficiente”, agregó.

Este año, además de ser el cuarto Congreso Nacional, será el primero latinoamericano.

“El año pasado, sobre el final del Congreso, pensamos en la posibilidad de hacer una alianza con alguna universidad extranjera, y eso surge de la conversación con una de las ponentes que vino el año pasado, que es Cynthia Duk, ella es directora de la revista latinoamericana de educación inclusiva, es una experta en estos temas desde hace muchos años, y esto se edita desde la Universidad Central de Chile, por lo tanto generamos alianzas con esta universidad, y por eso este año será un Congreso Latinoamericano”, explicó.