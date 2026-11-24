Garantías

Una de las principales garantías del régimen es la separación legal entre el fondo de ahorro previsional propiedad de los trabajadores y los recursos de la administradora. Por lo tanto, ante eventuales dificultades financieras de una administradora, los ahorros de los afiliados no se verán afectados, ya que no integran el patrimonio de la administradora y son custodiados por el Banco Central del Uruguay.

A esta protección se suma el carácter inembargable del ahorro previsional individual, que impide que esos fondos sean utilizados para responder por deudas personales del afiliado. Asimismo, si se cumple con los requisitos previstos en la ley, en caso de fallecimiento del trabajador el ahorro acumulado puede generar una pensión de sobrevivencia para sus beneficiarios o integrar su patrimonio hereditario. Es decir, el ahorro de los trabajadores nunca se pierde.

La administración de estos recursos también está sujeta a controles específicos. El Banco Central del Uruguay supervisa la actividad de las AFAP y se establecen límites y condiciones para las inversiones que realizan, con el propósito de proteger los fondos previsionales y regular su gestión.

Ahorros previsionales

En este marco, República AFAP administra los ahorros previsionales de sus afiliados con una perspectiva de largo plazo, mediante inversiones reguladas y con especial foco en la rentabilidad obtenida, un aspecto clave para el crecimiento del ahorro de sus afiliados a lo largo de la vida laboral.

Los trabajadores afiliados a República AFAP pueden consultar en el sitio web institucional la información de su cuenta individual, conocer el saldo acumulado y seguir la evolución de su ahorro. De esta manera, pueden ver cómo los aportes realizados y la rentabilidad obtenida van construyendo ese ahorro a lo largo de la vida laboral.

Comprender que el ahorro individual constituye un patrimonio propio, protegido y administrado de forma independiente permite conocer mejor los derechos de los trabajadores y el funcionamiento del sistema previsional.

Para República AFAP, acompañar a sus afiliados también implica brindarles información que les permita conocer y comprender cómo se administra y evoluciona un ahorro que les pertenece y que contribuirá a su futura jubilación.