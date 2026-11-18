El ministro de Trabajo, Juan Castillo, aseguró este miércoles en rueda de prensa que el gobierno se hará cargo de los trabajadores afectados por el incendio del Colonia Shopping que no tengan derecho al seguro de paro, debido a que no llegan a la cantidad de días ocupados que exige la normativa vigente.
Tras el incendio
Colonia Shopping: Castillo aseguró que gobierno se hará cargo de trabajadores que no tengan seguro de paro
“Los que no tengan ningún tipo de cobertura, entonces nos vamos a hacer cargo nosotros”, dijo el ministro de Trabajo Juan Castillo, sobre los trabajadores.