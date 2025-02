El "Betito" habló sobre la banda "Los Suárez" y la balacera sufrida en el Cerro

Luego de la balacera recibida, Suárez dijo que paró un taxi y se dirigió hacia el Hospital del Cerro, donde recibió la primera atención médica antes de ser derivado al Hospital Maciel, de donde se fue caminando a las cinco de la mañana minutos después de ser intervenido quirúrgicamente. “Estaba medio incómodo ahí, acá estoy mejor“, sostuvo. Ya en su casa, acudió la Policía para tomarle declaración

Manifestó que en todo momento se mantuvo consciente. “Estoy impecable“, dijo el Betito, entrevistado por Miguel Chagas. Suárez dijo que no pudo reconocer a los agresores y manifestó que el ataque lo tomó por sorpresa: "No me esperaba una cosa de esas", afirmó.

“El que nada debe, nada teme, sino yo estoy preparado“, advirtió quien fue señalado en su momento como el delincuente más peligroso de Uruguay.

El clan "Los Suárez" y su enfrentamiento con "Los Colorados"

“Cada vez que dicen los Suárez, soy yo el único Suárez“, explicó ante la incredulidad del entrevistador.

El Betito recordó que su hermana “Loly“ -que está embarazada- cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica tras ser imputada el 25 de octubre de 2024 por negociación de estupefacientes, y que sus otros tres hermanos están en prisión.

Suárez descartó que esté enfrentado con otras bandas y rechazó que se lo vincule con ataques que dejaron jóvenes, mujeres y bebés muertos en los últimos meses de una banda denominda "Los Colorados" -liderada por Alex Mattos, alias el "Colo", quien recibió un ataque a balazos el domingo pasado en la rambla de Buceo- que es señalada por la Policía como la contraparte en una disputa narco en el oeste montevideano.

“Yo no tengo problemas con nadie“, aseguró. “Si yo tuviera problemas con él, cómo voy a estar en una esquina haciendo un cacho de carne y unos chorizos, sin protección“, señaló.

Fn6WI4gXoBYpGW4.jpg

“La prensa dice cosas, yo no puedo salir a desmentir, qué voy a salir a desmentir: 'no, yo no soy'. Es algo político. En la cárcel pasaba lo mismo. Yo estaba en el Penal (de Libertad), había un motín en el Comcar y decían: 'fuiste vos, Suárez“, expresó.

“Yo sé que no soy ejemplo de nada, ni quiero ser ejemplo de nada, pero tengo que decirlo: 'yo robé toda la vida, no soy ni sicario ni matón. Yo robé y estuve preso por robar“, afirmó.

El Betito apuntó: “Hay gente que no entiende el código de robar, porque nunca se robaron nada, entonces no saben. Vos le hablás eso y se ofenden. Ni siquiera hay diálogo como para decirle: 'bo, a mí no me importa lo que vos vendés ahí o lo que vendés allá", manifestó.