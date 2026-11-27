El encuentro permitió abordar una preocupación transversal: cómo transformar los derechos conquistados en garantías efectivas y construir respuestas capaces no solo de atender las consecuencias de las violencias, sino también de prevenirlas.

Magdalena Furtado: prevenir antes de que llegue la denuncia

La directora de Programas de ONU Mujeres en Uruguay abrió el intercambio poniendo en perspectiva las contradicciones que presenta el país en materia de igualdad.

«Si bien Uruguay es reconocido internacionalmente por su desarrollo democrático, es uno de los países de la región con mayores índices de desigualdad de género en política», señaló.

Al referirse a un análisis del Ministerio del Interior sobre los femicidios en Uruguay, Furtado recordó que aproximadamente en el 75 % de los casos estudiados no existían denuncias previas.

«¿Cómo la política pública va a actuar para prevenir esos femicidios si en la mayoría no había una denuncia previa?», planteó.

La interrogante coloca sobre la mesa la necesidad de desarrollar mecanismos capaces de identificar situaciones de riesgo antes de que ingresen formalmente al sistema de atención o al ámbito judicial. En ese sentido, explicó que ONU Mujeres e Inmujeres trabajan en el fortalecimiento del sistema de respuesta, tomando como referencia experiencias de otros países.

Furtado vinculó la persistencia de estas violencias con patrones culturales arraigados en América Latina, atravesados por estereotipos, discriminación y desigualdades económicas, sociales y políticas.

«La violencia es la manifestación extrema de la desigualdad», afirmó.

No obstante, reconoció una transformación significativa: la creciente visibilidad pública de estas problemáticas, impulsada especialmente por los movimientos feministas de la región, y una menor tolerancia social frente a situaciones históricamente naturalizadas.

Magdalena Furtado, directora de Programas de ONU Mujeres en Uruguay.

Mónica Xavier: proteger también a las infancias

La directora de Inmujeres y presidenta del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Mónica Xavier, puso especial énfasis en la violencia vicaria y en la necesidad de reconocer a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas, y no secundarias, de las violencias ejercidas contra sus madres.

En ese sentido, sostuvo que las medidas de protección deben contemplar también a las infancias y destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de reparación en contextos de femicidio.

Recordó que, en muchos casos, son abuelas, hermanas y otros familiares quienes asumen los cuidados de niñas y niños mientras atraviesan sus propios procesos de duelo, una realidad que también requiere acompañamiento estatal.

Xavier realizó un recorrido por los dispositivos de atención de Inmujeres. Según informó, el organismo cuenta con 35 servicios de atención psicosocial y registra un incremento del 19,2 % en la cantidad de mujeres que recurren a ellos, alcanzando a casi 6.000 usuarias entre nuevos ingresos y procesos iniciados anteriormente.

Las llamadas al servicio telefónico de orientación también aumentaron más de un 6 % durante este año.

La jerarca insistió en la importancia de difundir el 0800 4141 y el *4141, servicios gratuitos y confidenciales disponibles las 24 horas.

«No es de denuncia, es de asesoramiento», precisó, recordando que también pueden orientar a familiares, docentes y otras personas que identifiquen situaciones de violencia.

Asimismo, reconoció las limitaciones presupuestales para ampliar determinados dispositivos de protección permanente y advirtió sobre la necesidad de combatir la naturalización de la trata interna de personas, tanto con fines de explotación sexual como laboral.

Desde su responsabilidad en la CIM-OEA, Xavier manifestó preocupación por los retrocesos de la agenda de género en el escenario internacional y las dificultades para alcanzar consensos sobre conceptos como la interseccionalidad, que permite comprender cómo distintas formas de desigualdad se superponen sobre una misma persona.

Mónica Xavier, directora de Inmujeres y presidenta del Comité Directivo de la CIM-OEA.

Florencia Bielli: el costo de ser mujer y participar en política

La edila departamental de Canelones Florencia Bielli centró su intervención en la violencia política hacia las mujeres y reivindicó el carácter histórico de las conquistas feministas.

«Nadie nos regaló nada», expresó, al recordar que los derechos actualmente reconocidos son resultado de generaciones de mujeres organizadas.

Bielli cuestionó la distancia entre la igualdad normativa y la igualdad sustantiva, señalando que quienes participan en política, sindicatos, gremios y otros espacios de representación enfrentan formas particulares de hostigamiento.

«Las mujeres tenemos que estar todo el tiempo demostrando la suficiencia», afirmó.

Mientras sus pares varones suelen ser cuestionados por sus propuestas, explicó, las mujeres frecuentemente reciben ataques vinculados a su apariencia física, carácter o vida personal.

Para dimensionar el problema, citó una investigación de la Universidad de la República que relevó las experiencias de 128 candidatas a las elecciones nacionales de 2024. El 81,3 % manifestó haber experimentado al menos una forma de violencia durante la campaña electoral.

Otro estudio mencionado por la edila reveló que el 80 % de las participantes había experimentado o presenciado faltas de respeto hacia mujeres durante el uso de la palabra en espacios políticos, mientras que el 69,7 % había vivido o presenciado situaciones de exclusión en reuniones donde se adoptaban decisiones importantes.

Bielli también introdujo el concepto de pobreza de tiempo, vinculado a la distribución desigual de las tareas de cuidado y el trabajo no remunerado, que condiciona la autonomía y la participación pública de las mujeres.

Desde el ámbito departamental, destacó la conformación de la Bancada Femenina de la Junta Departamental de Canelones, un espacio interpartidario que busca construir consensos sobre las problemáticas que afectan a las canarias.

Sin embargo, advirtió que estos asuntos no deben quedar relegados exclusivamente a las mujeres, sino constituir una responsabilidad del conjunto del gobierno departamental.

También valoró los anuncios de ampliación de los servicios de atención en Canelones y el apoyo al traslado de mujeres que deban concurrir a audiencias judiciales.

Florencia Bielli, edila departamental de Canelones e integrante de la Bancada Femenina.

Dámaris Malán: cuando los servicios existen, pero no alcanzan

Desde la sociedad civil, Dámaris Malán Carrera presentó el trabajo de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, organización próxima a cumplir 35 años y que actualmente nuclea a 17 organizaciones dedicadas a la prevención, investigación, capacitación, incidencia y atención directa.

La trabajadora social abordó las formas de violencia que pueden permanecer invisibilizadas, entre ellas la manipulación de hijas e hijos para causar daño a sus madres, el hostigamiento judicial, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias y el denominado control coercitivo.

Estas expresiones no son necesariamente nuevas, explicó, pero identificarlas permite reconocer situaciones que durante mucho tiempo permanecieron naturalizadas.

Malán también puso el foco en la capacidad de los servicios para responder a la demanda. La saturación de los equipos y las listas de espera dificultan la continuidad de los procesos de atención, obligando en ocasiones a espaciar consultas que deberían tener una frecuencia semanal o quincenal.

Desde la Red, reivindicó la participación histórica de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, así como su responsabilidad de señalar las insuficiencias de las respuestas institucionales.

Desde la Red, reivindicó la participación histórica de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas, así como su responsabilidad de señalar las insuficiencias de las respuestas institucionales.

Dámaris Malán Carrera, cocoordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Natalia Fernández: las barreras para acceder a la justicia

El acceso a la justicia y la revictimización institucional fueron los principales ejes abordados por Natalia Fernández Pereira, abogada, investigadora y co-coordinadora de la Red.

Fernández manifestó preocupación por la circulación de discursos que cuestionan sistemáticamente la credibilidad de las mujeres que denuncian situaciones de violencia.

Como integrante de una investigación sobre denuncias falsas en materia de violencia basada en género, advirtió sobre las consecuencias de estos discursos y cuestionó la asociación entre la ausencia de una sentencia condenatoria y la falsedad de una denuncia.

Que una investigación no avance o no concluya con una condena no significa necesariamente que los hechos denunciados no hayan ocurrido.

La abogada también coincidió en la necesidad de reconocer a las infancias como víctimas directas, cuestionando aquellas prácticas judiciales que desvinculan las situaciones de violencia de las decisiones sobre visitas y tenencia.

Asimismo, manifestó preocupación por la persistencia de enfoques asociados al denominado síndrome de alienación parental y por la desacreditación de los testimonios de niñas, niños y adolescentes.

Otro de los desafíos señalados fue la fragmentación de las respuestas judiciales. La insuficiente cobertura de juzgados especializados obliga a muchas víctimas a recorrer diferentes instituciones y relatar reiteradamente experiencias traumáticas.

Frente a ello, destacó la necesidad de formación especializada, coordinación institucional y decisiones sustentadas en una perspectiva de derechos humanos, género e infancia.

Una responsabilidad colectiva

El encuentro culminó con un espacio de intercambio con el público, donde se retomó la importancia de fortalecer la prevención y transformar las condiciones culturales y estructurales que reproducen las violencias.

La actividad permitió acercar estas discusiones a la comunidad de Joaquín Suárez, generando un espacio de diálogo entre instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía.

La erradicación de las violencias no depende exclusivamente de la existencia de leyes y dispositivos de atención. Requiere también comunidades capaces de reconocerlas, cuestionarlas y participar en la construcción de respuestas colectivas.