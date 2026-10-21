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Sociedad lluvia | nubosidad | pronóstico

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Aumento de nubosidad y lluvias a la vista: así estará el tiempo en los próximos días en Uruguay

Se prevé un incremento paulatino de la nubosidad que derivará en precipitaciones entre la noche del jueves y la jornada del viernes a nivel nacional.

LLuvias aisladas y nubosidad

LLuvias aisladas y nubosidad

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El escenario meteorológico sobre el territorio uruguayo iniciará una clara transición hacia condiciones de inestabilidad a partir de la segunda mitad de la semana. De acuerdo con la última actualización del pronóstico oficial, tras una jornada de miércoles ventosa y con nubosidad variable, el ingreso de humedad favorecerá el desarrollo de lluvias generalizadas que se mantendrán durante varios días.

Pronóstico jornada a jornada

  • Miércoles 21 de octubre: Cielos de nubosos a algo nubosos durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C. El viento soplará del sector Noreste a velocidades de entre 20 y 30 km/h, con rachas sostenidas de entre 40 y 50 km/h.

  • Jueves 22 de octubre: La mañana evolucionará de nubosa a cubierta. Hacia la tarde y la noche se registrará un aumento significativo de la nubosidad que dará paso al desarrollo de las primeras precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en 11 °C y la máxima alcanzará los 22 °C, con vientos del sector Este de entre 20 y 40 km/h.

  • Viernes 23 de octubre: Jornada inestable con cielos predominantemente cubiertos y presencia de precipitaciones aisladas durante la mañana, la tarde y la noche. Los valores térmicos subirán ligeramente en la madrugada con una mínima de 14 °C, mientras que la máxima se situará en 21 °C. Los vientos soplarán del Este (10 a 30 km/h) rotando al Sureste (10 a 20 km/h).

Tendencia para el fin de semana y perspectiva semanal

  • Sábado 24 y Domingo 25 de octubre: Se mantendrá una probabilidad media de lluvias acompañadas por un paulatino descenso de los valores térmicos. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 10 °C y 13 °C, mientras que las máximas no superarán los 16 °C a 18 °C.

  • Inicio de la próxima semana: Las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse paulatinamente a partir del lunes 26, consolidando una mejora definitiva y nula probabilidad de lluvias hacia el martes 27 de octubre.

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