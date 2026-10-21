El escenario meteorológico sobre el territorio uruguayo iniciará una clara transición hacia condiciones de inestabilidad a partir de la segunda mitad de la semana. De acuerdo con la última actualización del pronóstico oficial, tras una jornada de miércoles ventosa y con nubosidad variable, el ingreso de humedad favorecerá el desarrollo de lluvias generalizadas que se mantendrán durante varios días.
pronóstico
Aumento de nubosidad y lluvias a la vista: así estará el tiempo en los próximos días en Uruguay
Se prevé un incremento paulatino de la nubosidad que derivará en precipitaciones entre la noche del jueves y la jornada del viernes a nivel nacional.