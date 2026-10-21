Aumento de nubosidad y lluvias a la vista: así estará el tiempo en los próximos días en Uruguay

Miércoles 21 de octubre: Cielos de nubosos a algo nubosos durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C. El viento soplará del sector Noreste a velocidades de entre 20 y 30 km/h, con rachas sostenidas de entre 40 y 50 km/h.

Jueves 22 de octubre: La mañana evolucionará de nubosa a cubierta. Hacia la tarde y la noche se registrará un aumento significativo de la nubosidad que dará paso al desarrollo de las primeras precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en 11 °C y la máxima alcanzará los 22 °C, con vientos del sector Este de entre 20 y 40 km/h.