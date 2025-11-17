El BPS anunció plan para reforzar los cuidados de personas mayores

El Banco de Previsión Social (BPS) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) han formalizado un acuerdo clave destinado a elevar los estándares de cuidado y gestión en los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) que operan bajo convenio con el Banco.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Mejora directa en la calidad de vida de los pasivos
Este convenio responde a la necesidad de profesionalizar al personal que atiende directamente a miles de jubilados y pensionistas. El objetivo primordial es implementar la Atención Centrada en la Persona (ACP), un modelo de cuidado que pone las necesidades, deseos e historia de vida del residente en el centro de la intervención.
El programa de capacitación, que se extenderá por 12 meses, se enfocará en dos áreas cruciales:
-
Formación en Gestión Administrativa y Conducción de Equipos: Dirigida al personal de dirección y coordinación, buscando optimizar la administración y planificación de los procesos dentro de los ELEPEM.
Capacitación en Cuidados Directos: Destinada a los asistentes y cuidadores, con módulos específicos sobre atención a personas con demencia y, fundamentalmente, autocuidado del personal.
Impacto en el interior del país
La iniciativa comenzará beneficiando a 210 trabajadores de 72 centros en los departamentos de Maldonado, Soriano y Tacuarembó, con el fin de descentralizar la formación y garantizar una calidad uniforme en el servicio en todo el territorio nacional.
El representante de los pasivos ante el BPS, Ariel Ferrari, destacó durante la firma que este acuerdo es un paso fundamental para "garantizar la dignidad y el bienestar de los adultos mayores", siendo la capacitación del personal un pilar para lograr este objetivo.
En resumen, el convenio asegura que los pasivos que residen en hogares con acuerdo BPS recibirán una atención más profesional, humana y adaptada a sus necesidades individuales.