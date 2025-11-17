El BPS anunció plan para reforzar los cuidados de personas mayores

Formación en Gestión Administrativa y Conducción de Equipos: Dirigida al personal de dirección y coordinación, buscando optimizar la administración y planificación de los procesos dentro de los ELEPEM.

Capacitación en Cuidados Directos: Destinada a los asistentes y cuidadores, con módulos específicos sobre atención a personas con demencia y, fundamentalmente, autocuidado del personal.

Impacto en el interior del país

La iniciativa comenzará beneficiando a 210 trabajadores de 72 centros en los departamentos de Maldonado, Soriano y Tacuarembó, con el fin de descentralizar la formación y garantizar una calidad uniforme en el servicio en todo el territorio nacional.

El representante de los pasivos ante el BPS, Ariel Ferrari, destacó durante la firma que este acuerdo es un paso fundamental para "garantizar la dignidad y el bienestar de los adultos mayores", siendo la capacitación del personal un pilar para lograr este objetivo.

En resumen, el convenio asegura que los pasivos que residen en hogares con acuerdo BPS recibirán una atención más profesional, humana y adaptada a sus necesidades individuales.