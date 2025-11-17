El Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) ha formalizado la apertura de un proceso judicial contra Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, imputado por cargos de obstrucción a la justicia y coacción. Esta decisión fue tomada por el Primer Panel del STF el pasado sábado.
Juicio contra Eduardo Bolsonaro en Brasil por obstrucción a la Justicia
