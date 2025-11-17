Identifican a uno de los autores intelectuales del atentado contra I.N.R.

Como se sabe, dos sujetos pasaron en moto por el lugar, sito en las calles Cerro Largo y Andes, y dispararon contra la fachada. Antes de huir lanzaron una piedra con una esquela atada a ella: “Ojo por ojo. La próxima va pa tu auto con tu familia adentro”, se leía en el papel. La amenaza iría dirigida a Ana Juanche, directora del I.N.R., quien se encuentra con custodia policial permanente.

En las últimas horas, la Policía logró avanzar en las investigaciones e identificó a uno de los autores intelectuales del atentado. Según informara el periodista Gabriel Pereyra esta mañana en Informativo Sarandí, se trata de Rodrigo Cabrera Hernández, integrante de la banda criminal Los Albín, y que se encuentra recluido en el Módulo 5 del Comcar. Había sido detenido en un operativo en el que la Policía localizó 240 kilos de pasta base, presuntamente propiedad de Los Albín

Según Pereyra, Cabrera Hernández habría pagado a policías para que le entregaran celulares dentro de la celda. En una ocasión llegó a abonar 300.000 pesos por un aparato que luego le fue quitado en una requisa. “Estaba enojado por eso”, señaló el reportero.

Esta información respaldaría la hipótesis de que el atentado sería una manifestación de presidiarios de alto perfil, descontentos por traslados y requisas en la cárcel.

Represalia por los traslados

Asimismo, Pereyra informó que los mensajes interceptados por la Policía sugerían que el ataque al I.N.R. estaba previsto para el viernes, pero finalmente se llevó a cabo a primera hora del domingo.

Según el cronista, la hipótesis de la represalia por las requisas y traslados en la cárcel no agota la investigación. Por ejemplo, señaló que otro presunto autor intelectual es un preso recluido en el penal de Libertad, a quien aparentemente “no le va nada” en lo que sucede en el Comcar.

Para Pereyra, el dato no menor de la compra de un celular por parte de un preso a un policía es “la punta del iceberg” de un gran problema, que sería “la convivencia entre presos y policías” en los centros de reclusión.

En ese sentido, señaló que en una reciente requisa en el Comcar se hallaron ocho kilos de cocaína, cantidad demasiado grande para que fuera ingresada oculta por familiares de presos.