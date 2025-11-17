Programa de salud mental atiende a 742 jóvenes y se expande: ¿en qué consiste?

En distintos puntos del país está creciendo, silenciosamente, una red pensada para adolescentes y jóvenes que necesitan ser escuchados. Se trata del programa Ni Silencio Ni Tabú, una propuesta que, lejos de modelos estrictamente clínicos, apuesta a la participación comunitaria y a la construcción de ciudadanía como base para abordar la salud mental.
Según consignó Presidencia, este programa impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) junto con el Ministerio de Salud Pública, Unicef y otros organismos públicos, atiende actualmente a 742 adolescentes y jóvenes en procesos individuales o grupales. A ello se suma un alcance mucho más amplio en acciones de promoción y prevención, que ya involucraron a 7.900 y 3.900 personas respectivamente.
El crecimiento de esta red responde a un contexto que preocupa. Según la Encuesta Nacional de Adolescencias y Juventudes 2025 citada por Presidencia, más del 14% de los adolescentes dejó de realizar alguna actividad en las dos semanas previas a la consulta debido a síntomas de ansiedad o depresión. Además, el suicidio continúa siendo el tercer motivo de muerte entre jóvenes, con tasas particularmente altas en la franja de 20 a 24 años.
En este escenario, la directora del INJU, Eugenia Godoy, resumió el espíritu del programa en una frase que define su impacto: “Transforman sus vidas porque los jóvenes se sienten parte de algo, que alguien los mira”, dijo a Comunicación Presidencial. La jerarca destacó que se trata de “una respuesta integral transformadora”, con un enfoque comunitario que propone construcción de ciudadanía y de derechos, así como la participación juvenil.
¿Cómo funcionan estos centros?
Los centros de atención estan orientados a personas de entre 14 y 24 años y funcionan en horarios extendidos —de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00— para adaptarse a las rutinas de estudio y trabajo. Allí se ofrecen terapias individuales y grupales, junto con talleres que integran dimensiones artísticas, deportivas y comunitarias.
El trabajo está a cargo de equipos multidisciplinarios formados por psicólogos, educadores y trabajadores sociales.
Actualmente operan siete espacios en Melo, Fray Bentos, Florida, Rocha, Canelones y dos en Montevideo (Cerro y Casavalle). El incremento sostenido de la demanda impulsó la próxima apertura de un nuevo centro en Salto, en el norte del país, como parte de un plan de expansión que combina presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y articulación con el MSP y con gobiernos departamentales.