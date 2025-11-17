Programa de salud mental atiende a 742 jóvenes y se expande: ¿en qué consiste?

En este escenario, la directora del INJU, Eugenia Godoy, resumió el espíritu del programa en una frase que define su impacto: “Transforman sus vidas porque los jóvenes se sienten parte de algo, que alguien los mira”, dijo a Comunicación Presidencial. La jerarca destacó que se trata de “una respuesta integral transformadora”, con un enfoque comunitario que propone construcción de ciudadanía y de derechos, así como la participación juvenil.

Godoy Eugenia Godoy, titular del INJU Foto: Presidencia

¿Cómo funcionan estos centros?

Los centros de atención estan orientados a personas de entre 14 y 24 años y funcionan en horarios extendidos —de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00— para adaptarse a las rutinas de estudio y trabajo. Allí se ofrecen terapias individuales y grupales, junto con talleres que integran dimensiones artísticas, deportivas y comunitarias.

El trabajo está a cargo de equipos multidisciplinarios formados por psicólogos, educadores y trabajadores sociales.

Actualmente operan siete espacios en Melo, Fray Bentos, Florida, Rocha, Canelones y dos en Montevideo (Cerro y Casavalle). El incremento sostenido de la demanda impulsó la próxima apertura de un nuevo centro en Salto, en el norte del país, como parte de un plan de expansión que combina presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y articulación con el MSP y con gobiernos departamentales.