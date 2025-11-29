Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Carlos Negro | Ministerio del Interior |

Buen dato

400 kilos de pasta base incautados: avioneta incendiada en julio dio la pista a la policía

Hay dos detenidos, un requerido, dos camionetas incautadas. El ministro Carlos Negro brindará una conferencia de prensa.

La Policía antidrogas incautó en Paysandú más de 400 kilos de pasta base.

Por Redacción Caras y Caretas

Una investigación iniciada en julio pasado, permitió al Ministerio del Interior la incautación de más de 400 Kg de pasta base en Paysandú. Los investigadores trabajaron con el dato de que "en el lugar se llevaría a cabo una posible descarga de estupefacientes" y terminaron deteniendo a dos personas.

Durante el operativo se detuvo a la camioneta con droga que antes había eludido un control policial en la ruta. Con los datos recogidos, posteriormente, en Quebracho, se detuvo a otra persona y se incautó otra camioneta. Allí se identificó a otra persona de 43 años, ahora requerida.

Palabra de Carlos Negro

La Operación “Sinergia” la llevó adelante la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Se espera que esta tarde el ministro del Interior Carlos Negro brinde una conferencia de prensa por los más de 400 kilos de pasta base incautados.

El operativo se realizó en el kilómetro 36 de la ruta 26 de Paysandú, cuando los efectivos interceptaron una camioneta que antes había eludido un control policial a toda velocidad. En ella se terminó encontrando el cargamento.

La investigación conjunta entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y Jefatura de Policía de Paysandú comenzó tras el hallazgo de una avioneta incendiada en el mes de julio, próximo a la localidad de Paso de los Carros (Paysandú).

