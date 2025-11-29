Una investigación iniciada en julio pasado, permitió al Ministerio del Interior la incautación de más de 400 Kg de pasta base en Paysandú. Los investigadores trabajaron con el dato de que "en el lugar se llevaría a cabo una posible descarga de estupefacientes" y terminaron deteniendo a dos personas.
Buen dato
400 kilos de pasta base incautados: avioneta incendiada en julio dio la pista a la policía
Hay dos detenidos, un requerido, dos camionetas incautadas. El ministro Carlos Negro brindará una conferencia de prensa.