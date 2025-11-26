¿Cuáles son las empresas finalistas por los derechos de televisión?

Las empresas finalistas

Según trascendió, una vez finalizada la apertura de sobres, se conoció que el consorcio de DirecTV junto a Torneos y el consorcio Telecom GSM Cono Sur (Grupo Clarín) son las empresas que quedaron finalistas en el lote 1 que es la TV por cable. Tenfield no ofertó en este lote.

La empresa que actualmente tiene los derechos del fútbol uruguayo va por el lote 2 que es el streaming en dónde habría presentado una oferta de aproximadamente USD 16.000.000 (casi el doble del piso establecido), y junto con Team Click (consorcio Antel y Sport Media) son las dos empresas finalistas.