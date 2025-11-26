Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes derechos de televisión | Tenfield |

instancias finales de la licitación

¿Cuáles son las empresas finalistas por los derechos de televisión?

El 22 de diciembre se darán a conocer las empresas que se harán cargo de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, con Tenfield en busca del streaming.

Empresas finalistas por los derechos de televisión

Empresas finalistas por los derechos de televisión

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este miércoles, las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) procedieron a la apertura de los sobres con las propuestas de las empresas para hacerse con los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Las ganadoras de la licitación se darán a conocer el 22 de diciembre.

Si bien no se conocen las cifras oficiales, se estima que el piso total entre todas las ofertas supera los USD 50.000.000, a la cuál se le debería restar USD 7.000.000 por la producción.

Ahora comienza una etapa de negociación en la que las empresas finalistas podrán mejorar sus ofertas iniciales, plazo que se extenderé hasta el 5 de diciembre cuándo la AUF le informará a Tenfield la posibilidad de igualar las ofertas. El 19 de diciembre cierra este plazo y tres días más tarde se darán a conocer las empresas ganadoras de la licitación.

Las empresas finalistas

Según trascendió, una vez finalizada la apertura de sobres, se conoció que el consorcio de DirecTV junto a Torneos y el consorcio Telecom GSM Cono Sur (Grupo Clarín) son las empresas que quedaron finalistas en el lote 1 que es la TV por cable. Tenfield no ofertó en este lote.

La empresa que actualmente tiene los derechos del fútbol uruguayo va por el lote 2 que es el streaming en dónde habría presentado una oferta de aproximadamente USD 16.000.000 (casi el doble del piso establecido), y junto con Team Click (consorcio Antel y Sport Media) son las dos empresas finalistas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar