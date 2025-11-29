Investigación preliminar descarta transacciones del Sunca al Partido Comunista

Fuentes investigativas consultadas por Mayo, han insistido en la autonomía financiera de los fondos asociados al gremio, destacando que las finanzas del SUNCA son independientes de los Fondos Social, de Retiro, de Capacitación y de Vivienda. Cada uno de estos fondos opera con su propio tesorero y presidente, cuyas funciones son ajenas a la dirección del sindicato de la construcción.

La mira donde verdaderamente ocurrió la estafa

El foco de la causa se centra en la estafa y apropiación indebida en el FOSVOC, la cual fue perpetrada por los ya condenados exsindicalistas Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, junto a la exfuncionaria Stella Rey. La maniobra se ejecutó mediante la presentación de una decena de documentos con solicitudes de beneficios —como materiales de vivienda o sillas de ruedas— para personas inexistentes. Las pericias han indicado que las firmas falsificadas en estos documentos, que sirvieron para perpetrar la estafa, no pertenecen al exsecretario general del Sunca y actual diputado del Partido Comunista, Daniel Diverio. Las evidencias apuntan a Bertolio como el autor de la adulteración. Recientemente, la exfuncionaria Stella Rey fue condenada a 2 años y 4 meses de prisión por asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos, sumándose a las condenas de los exsindicalistas, quienes fueron expulsados del gremio.

En conclusión, mientras la Justicia ha avanzado en la condena de los responsables individuales por el desvío de fondos, las evaluaciones oficiales reafirman la ausencia de un vínculo financiero entre las transferencias desviadas y las instituciones del SUNCA y el PCU.