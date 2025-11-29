Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política SUNCA | Partido Comunista | Estafa

La mentira tiene patas cortas

Investigación preliminar descarta transacciones del Sunca al Partido Comunista

La Secretaría de Lavado de Activos concluyó su primer etapa de investigación y niega que hayan existido transferencias del Sunca al PCU.

SUNCA

SUNCA

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Esta conclusión desmiente las versiones iniciales que vincularon el desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (FOSVOC) con el financiamiento de dichas organizaciones. La información conocida a través de fuentes de la investigación subraya que la Senaclaft, al investigar las cuentas bancarias de ambas entidades, no verificó transferencias ni maniobras financieras entre el sindicato y el partido político.

Esta conclusión se suma a la rectificación pública realizada por el Fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, tras haber emitido declaraciones previas que mencionaban una posible consolidación de que parte del dinero se destinaba al financiamiento. El Fiscal Rodríguez aclaró posteriormente: “No existen transferencias desde el FOSVOC ni al Sunca ni al PCU y tampoco [Óscar] Andrade y [Daniel] Diverio tienen calidad de imputados”. Dicha aclaración resultó fundamental para despejar las dudas sobre la situación procesal de los legisladores y la presunta participación financiera de las instituciones en la causa.

Fuentes investigativas consultadas por Mayo, han insistido en la autonomía financiera de los fondos asociados al gremio, destacando que las finanzas del SUNCA son independientes de los Fondos Social, de Retiro, de Capacitación y de Vivienda. Cada uno de estos fondos opera con su propio tesorero y presidente, cuyas funciones son ajenas a la dirección del sindicato de la construcción.

La mira donde verdaderamente ocurrió la estafa

El foco de la causa se centra en la estafa y apropiación indebida en el FOSVOC, la cual fue perpetrada por los ya condenados exsindicalistas Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, junto a la exfuncionaria Stella Rey. La maniobra se ejecutó mediante la presentación de una decena de documentos con solicitudes de beneficios —como materiales de vivienda o sillas de ruedas— para personas inexistentes. Las pericias han indicado que las firmas falsificadas en estos documentos, que sirvieron para perpetrar la estafa, no pertenecen al exsecretario general del Sunca y actual diputado del Partido Comunista, Daniel Diverio. Las evidencias apuntan a Bertolio como el autor de la adulteración. Recientemente, la exfuncionaria Stella Rey fue condenada a 2 años y 4 meses de prisión por asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos, sumándose a las condenas de los exsindicalistas, quienes fueron expulsados del gremio.

En conclusión, mientras la Justicia ha avanzado en la condena de los responsables individuales por el desvío de fondos, las evaluaciones oficiales reafirman la ausencia de un vínculo financiero entre las transferencias desviadas y las instituciones del SUNCA y el PCU.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar