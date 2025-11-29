Operativo de frontera: incautaron cigarrillos, alcohol y pastas de dientes por 100 millones

Durante los procedimientos se incautaron 773 cajas de cigarrillos, además de bebidas alcohólicas, jabones, pasta de dientes, y se efectuó la retención de 2 camiones y 1 camioneta utilizados para el transporte de la mercadería. Asimismo, fueron detenidas 4 personas vinculadas a la operación. El valor total de lo incautado supera los 100 millones de pesos uruguayos.

La Fuerza Aérea Uruguaya destacó en un comunicado la importancia del trabajo coordinado entre organismos del Estado y reafirma su compromiso permanente con la defensa, la seguridad y la protección de los intereses nacionales.