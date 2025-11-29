Operativo de frontera: incautaron cigarrillos, alcohol y pastas de dientes por 100 millones

Como parte de las tareas de control fronterizo, la Fuerza Aérea Uruguaya informó que, en apoyo al Grupo de Respuesta e Inteligencia de Aduanas (GRIA), se llevó a cabo un nuevo operativo contra el tráfico ilícito y el contrabando de cigarrillos
Se realizaron tareas de allanamientos en Montevideo, Canelones y San José, en puntos donde se presumía operaban centros de acopio y distribución de cigarrillos de origen extranjero.
Operativo de frontera
Gracias al trabajo conjunto, se logró identificar y asegurar los predios utilizados para el almacenamiento y posterior distribución de la mercadería, cuyo destino final serían diversos puntos del país.
Durante los procedimientos se incautaron 773 cajas de cigarrillos, además de bebidas alcohólicas, jabones, pasta de dientes, y se efectuó la retención de 2 camiones y 1 camioneta utilizados para el transporte de la mercadería. Asimismo, fueron detenidas 4 personas vinculadas a la operación. El valor total de lo incautado supera los 100 millones de pesos uruguayos.
La Fuerza Aérea Uruguaya destacó en un comunicado la importancia del trabajo coordinado entre organismos del Estado y reafirma su compromiso permanente con la defensa, la seguridad y la protección de los intereses nacionales.