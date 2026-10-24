Recapturaron a Agustín Cuello, prófugo del Inisa donde estaba internado por varios homicidios

El 13 de diciembre de 2023, siendo menor, fue detenido por el homicidio de un adolescente de 15 años asesinado a tiros en su casa frente a su madre en la Cruz de Carrasco. Por este crimen fue internado en dependencias del Inisa.

Luego, el 17 de febrero de 2025 se fugó con otro interno, de 19 años, durante una salida autorizada a una piscina en Canelones. A los 30 minutos de la fuga, su compañero Antuan, quien también estaba recluido por homicidio, apareció muerto en Maroñas. Para la Policía, Cuello estuvo relacionado con el crimen.

El 11 de julio de 2025, mientras permanecía prófugo, Cuello participó del asalto al sargento de la Guardia Republicana Joel Rodríguez. El policía fue asesinado de un disparo en la cabeza para robarle la moto, próximo al Molino de Pérez, en Punta Gorda.

Tras los asesinatos, el Departamento de Homicidios realizó un megaoperativo con 20 allanamientos en la Cruz de Carrasco, donde detuvo a Cuello y fue enviado al Inisa, de donde se fugó a principio de este mes, hasta que este viernes fue recapturado.