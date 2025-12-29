El conductor Rafael Villanueva está internado en estado grave

Problemas judiciales

El reconocido conductor de televisión mantiene problemas judiciales tras el accidente que tuvo febrero, donde en horas de la noche embistió a una moto con dos ocupantes en la Ruta 9 (Rocha).

El conductor del birrodado, un hombre de 31 años, murió en el lugar, mientras que la otra pasajera, una mujer de 39 años, sobrevivió.

Por este caso, Villanueva fue imputado por la Justicia ante un delito de homicidio culposo en reiteración real con un delito de lesiones graves. Desde entonces, cumplía con medidas cautelares de fijación de domicilio, incautación de su libreta de conducir, el pasaporte y prohibición de manejar vehículos.

Tras que se hiciera pública esta decisión, el comunicado habló la semana pasada por primera vez con los medios y manifestó que el momento en el que se enteró de la muerte del conductor de la moto fue el "más difícil" de su vida.

"Yo estoy ahí con la madre en el momento en el que sale el médico y le dice que hay que desconectarlo. Fue el momento más difícil de mi vida, supera al del accidente", aseguró en entrevista con el programa La Pecera.

Villanueva además aseguró que previo al accidente él iba "sumamente despierto" y "muy bien". "A mí el accidente me entra por los oídos, no por la vista", afirmó.

"Lo primero que pensé es que me había llevado una vaca puesta. Pero, miro y veo la moto, sentí pánico, un pánico absoluto, una sensación muy difícil de describir", manifestó hace varios días.