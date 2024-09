El Estado maltrata a las personas privadas de libertad y genera más violencia, según Saavedra

El maltrato en las cárceles

Uno de los aspectos que más indignación le genera es el maltrato sistemático dentro de las cárceles. "No sé si es técnicamente un secuestro, pero se le parece mucho", dijo Saavedra al referirse a la práctica de mantener a los reclusos encerrados por largas horas sin ningún tipo de actividad productiva o educativa. Para él, esta dinámica solo genera más violencia y resentimiento, lo que impacta negativamente en la sociedad una vez que los presos salen en libertad.

Y añadió: Tenemos que resolver estas cuestiones porque es una obligación ética, moral y política. Además, es una necesidad para la vida en comunidad porque maltratando a las personas que están en prisión estamos agregando una dosis de rencor, resentimiento, dolor y violencia que después vamos a pagar en términos de convivencia. ¿Cómo va a salir alguien que pasó años en el modulo 11 del Comcar si no es lleno de furia, rencor y enojo? Si entro por robar un teléfono celular y estuvo cuatro años que además de repente lo robó para drogarse y le pasaron cosas y vio cosas que son espeluznantes. Se sale con una carga de odio que en algún lado va a ir a parar".

El ex director de la Dinali también criticó la respuesta estatal frente a la delincuencia, centrada mayormente en la represión. Argumentó que, si bien se han mejorado las técnicas policiales, "el problema no para de crecer" porque no se aborda la raíz del delito. En este sentido, enfatizó: "La policía puede evitar que se cometa un delito o disuadir, pero no trabajar para los motivos que te llevan a eso".

Criticó que tanto en Uruguay como en otros países de la región se optó por desarrollar mecanismos represivos y montajes de sofisticación policial, subestimadas las estrategias de carácter rehabilitador o socializador, aunque no existan resultados. "Siempre queremos un poco más de represión pensando que no alcanzó en lugar de preguntarnos si faltó de lo otro. Es una manera muy torpe de pensar el problema. ¿Por qué delinquen las personas? Para conseguir dinero, darse gustos a los que no tienen otro mecanismo para acceder, para drogarse, o por algún desorden psicológico. Elijas el motivo que elijas encontras que la policía no puede hacer nada sobre eso (...) entonces, ¿por qué insistimos en únicamente desplegar más y mejores policías?".

Hay propuestas, falta decisión política

Para Saavedra, la solución pasa por garantizar que los reclusos tengan acceso al trabajo de calidad y la educación durante su estadía en prisión. "Estamos todos de acuerdo en que la persona no puede estar 24 horas al santo botón. Es conveniente que estudie, que trabaje, que se capacite", afirmó. Sin embargo, resaltó que, aunque existe consenso sobre estas ideas, lo que falta "decisión política" y "un plan concreto que sea seguido y evaluado".

Una de las propuestas más relevantes que planteó fue la necesidad de transformar el sistema penitenciario, pasando de "cárceles a centros de inclusión social". Para ello, propuso la creación de una "dirección de inclusión social" dentro del sistema penitenciario, enfocada en el proceso de egreso y otra dirección de "asuntos familiares".

Para el experto, "la familia es fundamental en la reinserción social", aseguró, ya que la cárcel es un espacio de gran angustia que un acompañamiento emocional. "Aunque te hayas equivocado y seas el peor de la clase, la cárcel te angustia y necesitas gente que te acompañe, que mire más allá de tu error, y que apueste contigo a una reconstrucción. Para eso tenemos que lograr que la gente vaya a visitar y que encuentre lugares de comodidad".

Saavedra afirmó que las políticas penitenciarias deben ser "arrebatadas de la discusión política menor". "Cada privado de libertad le cuesta al Estado 15 mil dólares por año", mencionó, indicando que la inversión en rehabilitación y reducción de la reincidencia no solo es moralmente correcta, sino también económicamente rentable.