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Sociedad Frontón | internacional |

Competencia emblemática

Colonia fue sede del Mundial de Jai Alai: España y Euskadi se consagraron campeones

El Frontón del Real de San Carlos recibió las instancias decisivas del torneo internacional, que reunió a delegaciones de distintos países y convocó a un público que acompañó las finales femeninas y masculinas.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Mundial de Jai Alai llegó a su fin en el Frontón del Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento, con la disputa de los últimos encuentros y la consagración de España y Euskadi como campeones en las categorías femenina y masculina, respectivamente.

La competencia internacional se desarrolló en el recientemente refaccionado escenario coloniense, que durante el torneo concentró la atención de aficionados a esta disciplina de distintas partes del mundo, a través de las transmisiones y los canales de difusión del campeonato.

La jornada de cierre estuvo marcada por los tres partidos que definieron los podios de ambas categorías. En la rama femenina, España se quedó con el primer puesto, seguida por Euskadi, mientras que Francia ocupó la tercera posición.

En la categoría masculina, Euskadi se consagró campeón, Estados Unidos obtuvo el segundo lugar y Francia completó el podio.

Las instancias decisivas contaron con una importante presencia de público, que llenó de color y emoción las gradas del frontón. De acuerdo con lo señalado por la organización, las delegaciones participantes destacaron el desarrollo del torneo y el resultado de la experiencia en Colonia.

Un escenario histórico con proyección internacional

Una vez finalizados los encuentros, se realizó la ceremonia de entrega de premios, con la participación del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, y otras autoridades presentes.

El cierre del Mundial significó también una oportunidad para proyectar a Colonia del Sacramento como sede de eventos deportivos internacionales. La recuperación del Frontón del Real de San Carlos permitió recibir una competencia de alcance mundial en un espacio emblemático para la ciudad.

Con la definición de los podios y la premiación de los equipos, Colonia despidió un campeonato que combinó deporte, participación del público y difusión internacional, con el Jai Alai como protagonista en uno de los escenarios históricos del departamento.

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