Colonia fue sede del Mundial de Jai Alai: España y Euskadi se consagraron campeones

En la categoría masculina, Euskadi se consagró campeón, Estados Unidos obtuvo el segundo lugar y Francia completó el podio.

Las instancias decisivas contaron con una importante presencia de público, que llenó de color y emoción las gradas del frontón. De acuerdo con lo señalado por la organización, las delegaciones participantes destacaron el desarrollo del torneo y el resultado de la experiencia en Colonia.

Un escenario histórico con proyección internacional

Una vez finalizados los encuentros, se realizó la ceremonia de entrega de premios, con la participación del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, y otras autoridades presentes.

El cierre del Mundial significó también una oportunidad para proyectar a Colonia del Sacramento como sede de eventos deportivos internacionales. La recuperación del Frontón del Real de San Carlos permitió recibir una competencia de alcance mundial en un espacio emblemático para la ciudad.

Con la definición de los podios y la premiación de los equipos, Colonia despidió un campeonato que combinó deporte, participación del público y difusión internacional, con el Jai Alai como protagonista en uno de los escenarios históricos del departamento.