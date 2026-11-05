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Sociedad papa | León XIV | Vaticano

Embajada del Vaticano

León XIV: ¿Cómo es la residencia en la que se alojará el Papa?

La casona ubicada en Bulevar Artigas esquina Chaná tiene ocho dormitorios, 15 baños, alojó al papa Juan Pablo II cuando estuvo en el país en 1988 y es la sede la embajada del Vaticano.

El papa León XIV se aloja en la embajada del Vaticano

El papa León XIV se aloja en la embajada del Vaticano

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El caserón fue construido para la familia de Guillermo Strauch en 1933, y fue adquirida para la Conferencia Episcopal del Uruguay por el nuncio apostólico Rafael Forni (quien ejerció como embajador del Vaticano entre 1960 y 1965), según informó Galería. Las áreas verdes de la residencia reciben tres jornadas semanales del jardinero para el cuidado de la gramilla y las plantas.

La nunciatura que hospedará al papa entre el 6 y el 8 de noviembre tiene 1.950 metros cuadrados, cuatro plantas en las que se distribuyen las oficinas, los ocho dormitorios, 15 baños y salas de recepción. Las dos plantas superiores poseen los espacios más privados de la casa, como la habitación del nuncio (embajador) y la de su secretario, además de dos para huéspedes, y las cuatro en habitaciones para las religiosas. En 2017 hubo una importante reforma que introdujo la accesibilidad universal, actualizó todas las instalaciones y reordenó el funcionamiento del edificio.

El nuncio apostólico actual en Uruguay es el monseñor Gianfranco Gallone que nación en Brindisi (Italia) el 20 de abril de 1963. Es doctor en Derecho Canónico y fue ordenado sacerdote el 3 de setiembre de 1988. Accedió al cargo en Uruguay por nombramiento del papa Francisco después de una extensa trayectoria en el servicio diplomático del Vaticano que lo llevó a India, Israel, Mozambique, Zambia, Suecia y Malawi.

Cortes de calle por el Papa

Según informa la Intendencia de Montevideo habrá cortes de tránsito y prohibiciones de estacionar luego de las 19 horas del viernes 6 en Bv. Artigas (hacia el norte) entre Charrúa y Chaná. El desvío del tránsito será por la Avenida Ing Luis Ponce. De 17 a 22 horas del viernes también estar cortadas la esquina Bv. Artigas y Luis P. Ponce

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