León XIV: ¿Cómo es la residencia en la que se alojará el Papa?

La nunciatura que hospedará al papa entre el 6 y el 8 de noviembre tiene 1.950 metros cuadrados, cuatro plantas en las que se distribuyen las oficinas, los ocho dormitorios, 15 baños y salas de recepción. Las dos plantas superiores poseen los espacios más privados de la casa, como la habitación del nuncio (embajador) y la de su secretario, además de dos para huéspedes, y las cuatro en habitaciones para las religiosas. En 2017 hubo una importante reforma que introdujo la accesibilidad universal, actualizó todas las instalaciones y reordenó el funcionamiento del edificio.