A partir del viernes 6 de noviembre el papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica del Uruguay, sede de la embajada del Vaticano en el país. La casona ubicada en Bulevar Artigas esquina Chaná tiene ocho dormitorios, 15 baños y también alojó a Juan Pablo II cuando estuvo en el país en 1988.
Embajada del Vaticano
León XIV: ¿Cómo es la residencia en la que se alojará el Papa?
La casona ubicada en Bulevar Artigas esquina Chaná tiene ocho dormitorios, 15 baños, alojó al papa Juan Pablo II cuando estuvo en el país en 1988 y es la sede la embajada del Vaticano.