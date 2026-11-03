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Sociedad León XIV | Meteorología | pronóstico

A enterrar huevos

León XIV: Inumet pronostica mal tiempo para viernes y sábado a la mañana

El Instituto de Meteorología emitió un comunicado especial por la visita del papa León XIV, en el que informa que el sábado a la tarde y el domingo estará frío y sin lluvias, en Montevideo y Florida.

Inumet pronostica mal tiempo para visita de León XIV&nbsp;

Inumet pronostica mal tiempo para visita de León XIV 
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Para el viernes 6 en Montevideo "será un día nuboso, hacia la noche se esperan desmejoras con precipitaciones y tormentas", apuntó el organismo. El Sábado 7 en Paysandú "desde la madrugada habrá lluvias y tormentas y a partir del mediodía las condiciones mejorarán", informó Inumet.

"En Montevideo a la mañana se esperan lluvias y tormentas, las condiciones mejorarán en la tarde, los vientos rotarán al sector sur y se intensificarán", agregan. "Habrá un descenso en las temperaturas y baja sensación térmica", complementaron. "El Domingo 8 en Florida será una jornada sin lluvias, la mañana estará fría y hacia el mediodía las temperaturas comenzarán a ascender, el cielo se presentará algo nuboso", finalizaron.

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