León XIV: Inumet pronostica mal tiempo para viernes y sábado a la mañana

"En Montevideo a la mañana se esperan lluvias y tormentas, las condiciones mejorarán en la tarde, los vientos rotarán al sector sur y se intensificarán", agregan. "Habrá un descenso en las temperaturas y baja sensación térmica", complementaron. "El Domingo 8 en Florida será una jornada sin lluvias, la mañana estará fría y hacia el mediodía las temperaturas comenzarán a ascender, el cielo se presentará algo nuboso", finalizaron.