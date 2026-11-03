El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un comunicado sobre el pronóstico del tiempo para la visita del papa León XIV que tiene previsto actividades protocolares en el centro de Montevideo el viernes, un acto público en Paysandú el sábado a la mañana, y el miércoles a la tarde en Montevideo. El domingo a la mañana tendrá actividades en Florida.
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León XIV: Inumet pronostica mal tiempo para viernes y sábado a la mañana
El Instituto de Meteorología emitió un comunicado especial por la visita del papa León XIV, en el que informa que el sábado a la tarde y el domingo estará frío y sin lluvias, en Montevideo y Florida.