El Torneo Mundial de Asadores realizado en Montevideo lo ganó Ecuador

Las categorías incluían preparaciones como pescado, pollo, cerdo, costillar, cordero, chorizo al pan, molleja y postre, acompañadas de guarniciones y salsas que debían complementar cada plato a la perfección.

La evaluación del torneo estuvo a cargo de dos tipos de jueces, los Jueces de Campo, encargados de asegurar que cada equipo cumpliera con las reglas establecidas, y los Jueces a Ciegas, quienes degustaban los platos sin conocer su procedencia. Este método garantizó una valoración imparcial, enfocada exclusivamente en la presentación, el sabor y la cocción de las preparaciones.

El podio de los mejores asadores del mundo

Ecuador se llevó los máximos honores en esta edición, con su equipo "Brasa y Selva" coronándose campeón al acumular 176 puntos. Como reconocimiento, se les otorgó un premio de US$ 3.000, junto con regalos de los patrocinadores. México, representado por el equipo "Mezcaleros en la parrilla", quedó en segundo lugar con 168 puntos y un premio de US$ 2.000, mientras que Brasil, con su equipo "RS Brasa e Prosa", completó el podio en tercer lugar, sumando 167 puntos y recibiendo US$ 1.000.

Premios especiales por categorías

Además de los ganadores generales, se destacaron otros equipos en categorías individuales:

Pescado : Brasa y Selva (Ecuador), con 34 puntos.

: Brasa y Selva (Ecuador), con 34 puntos. Cerdo : BBQ Paraguay (Paraguay), con 38 puntos.

: BBQ Paraguay (Paraguay), con 38 puntos. Pollo : AVP (Venezuela), con 33 puntos.

: AVP (Venezuela), con 33 puntos. Cordero : Fuego y Pasión (Bolivia), con 32 puntos.

: Fuego y Pasión (Bolivia), con 32 puntos. Costillar : Team Bolivia 1 (Bolivia), con 33 puntos.

: Team Bolivia 1 (Bolivia), con 33 puntos. Postre : RS Brasa e Prosa (Brasil), con 36 puntos.

: RS Brasa e Prosa (Brasil), con 36 puntos. Molleja : RPF Asadores do Sul (Brasil), con 36 puntos.

: RPF Asadores do Sul (Brasil), con 36 puntos. Chorizo al Pan: Malvinas Argentinas (Argentina), con 232 puntos.

Los equipos uruguayos, como Fuego Heroico, Los Orientales, Fogón Criollo, Sabor Canario y Parrillada Fénix, demostraron gran compromiso y pasión por el asado, aunque no lograron subir al podio en esta ocasión.

Esta edición del torneo tuvo un significado especial, ya que rindió homenaje a Enrique Puentes, un pilar de la AUA y gran defensor de la cultura del asado. Puentes, quien falleció en febrero, fue un visionario que dedicó su vida a la gastronomía y al turismo, con el sueño de que Uruguay organizara un torneo mundial de asadores.