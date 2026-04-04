Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Último día

La Criolla sera gratuita este domingo y se espera una multitud en el Prado: esta es la grilla

La Semana Criolla llega a su fin y lo hará con entrada gratuita para todo el público que concurra al predio del Prado. Se espera una multitud.

La Semana Criolla del Prado cerrará este domingo con entrada gratuita.

La Semana Criolla del Prado cerrará este domingo con entrada gratuita.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Este domingo 5 de abril todas las personas podrán ingresar sin costo durante todo el día al cierre de la Semana Criolla del Prado, tanto al predio como al ruedo (salvo a los sectores Palco y Palquito). La 99ª edición de la Semana Criolla continúa convocando a personas de todo el país y ya reunió a más de 100 mil personas. Además de gastronomía, ferias y actividades recreativas, este fin de semana actuarán Milongas extremas, Jorge Nasser, Luana, Gato Renato, Coco Echagüe, Estampas del Sur, y varios payadores.

También existe la opción de seguirla por televisión, ya que TV Ciudad está realizando una transmisión diaria conducida por Flavio Lees, Alfonsina Maldonado y Pepe Medina. Comienza a las 13:45 horas, salvo en el caso del domingo 5, cuando inicará a las 13:00 e incluirá la ceremonia de clausura. La propuesta es retransmitida por Canal 5 para todo el país.

Cartelera de los últimos días de la Semana Criolla

Esta es la cartelera para sábado y domingo:

Sábado 4

Escenario Zitarrosa

Grupo Kábala - 16:45 horas

Carlos Pasotti y Los Increíbles - 18:00 horas

Tabaré Leytón - 19:15 horas

Milongas Extremas - 20:30 horas

Jorge Nasser - 21:45 horas

Luana - 23:15 horas

Escenario Amalia de la Vega

Los Róckolis - 15:15 horas

Gato Renato - 16:30 horas

Marcelo Ledesma - 17:45 horas

Los Ñatos - 19:00 horas

Coco Echagüe - 20:15 horas

Estampas del Sur - 21:45 horas

Escenario Proa

Catadores de Gazpacho - 14:15 horas

Ya Basta! - Guitarra Negra - 15:00 horas

Los Horneros - Guitarra Negra - 15:45 horas

Dúo Gentil - 16:45 horas

Percu Rodó (muestra taller de Esquinas de la Cultura) - 17:40 horas

Milonga Esquinera - 18:15 horas

Escenario Calle

Catadores de Gazpacho - 14:00 horas

El Cuarteto del Amor - 16:15 horas

Escenario Carlos Molina (payadas) - 18:30 horas

Aron Juarez

Cacho Artigas

Cristian Mendez

David Tokar

Emanuel Gabotto

Gabriel Luceno

Gustavo Capote

Jose Silvio Curbelo

Juan Lalanne

Leonardo Silva

Luis Genaro

Mariela Acevedo

Marta Swint

Saturno Santana

Susana Repetto

Indio Arachan - Solista

Espacio de carruajes del Museo Fernando García

Show de títeres "Los caminos de Morosoli" - 15:00 h y 17:00 horas

La Esquina del Juego, frente al Galpón Esquinero

Opa payasos, formato Taller - 14:00 horas

Ludocirka - 15:30 horas

Galpón Esquinero habrá funciones de:

15:30 horas - Montevideo Audiovisual presenta Anina

Espectáculo de circo, Chukurruku: Unicirko - 18 horas

Domingo 5

Escenario Zitarrosa

La Decana - 18 horas

Entrega de premios - 20 horas

Escenario Carlos Molina

Previo al inicio de las payadas se presenta el libro “El Prado: Escudo de Identidad” del maestro Oscar Gilardoni Gandolfo.

Payadas desde las 18:30 horas

Cacho Artigas

Emanuel Calero

Franco Berrutti

Gabriel Luceno

Jose Silvio Curbelo

Mariela Acevedo

Marta Swint

Marzio Pintos

Saturno Santana

Uberfil Concepción

Oscar Gilardoni - Solista

La Esquina del Juego

Espectáculo de circo, Chukurruku: Unicirko - 17:15 horas

La ceremonia de clausura se realizará a las 19 horas en el Ruedo.

Transporte hacia el Prado

Todos los días, de 12 a 20 horas, las líneas que van por Av. Agraciada (tanto hacia el Centro como hacia afuera: L14, L28, L29, 125, 127,128, 130, 137, 370, 409, 427, 494, 524, 546, G), por Av. Millán (526 y 582), por Av. Luis A. de Herrera (181, 183, 306) y por Capurro (17 y 76) desviarán hacia Lucas Obes para hacer la parada frente a la Rural del Prado.

Además, estarán suspendidas las paradas por Agraciada, desde 19 de Abril hasta Lucas Obes, y las paradas provisorias se ubicarán en Atilio Pelossi, entre Hugo Balzo y Av. Buschental. Las paradas oficiales estarán por la calle Lucas Obes.

Menores de 12 años, presentando cédula de identidad, y mayores de 70 podrán viajar gratis durante toda la semana.

Te puede interesar