La Criolla sera gratuita este domingo y se espera una multitud en el Prado: esta es la grilla

Este domingo 5 de abril todas las personas podrán ingresar sin costo durante todo el día al cierre de la Semana Criolla del Prado, tanto al predio como al ruedo (salvo a los sectores Palco y Palquito). La 99ª edición de la Semana Criolla continúa convocando a personas de todo el país y ya reunió a más de 100 mil personas. Además de gastronomía, ferias y actividades recreativas, este fin de semana actuarán Milongas extremas, Jorge Nasser, Luana, Gato Renato, Coco Echagüe, Estampas del Sur, y varios payadores.