Impulso al turismo náutico: financiamiento para innovar y crecer en el litoral sur

Gobierno lanza fondo no reembolsable de hasta $900.000 para proyectos de turismo náutico en Santa Lucía y Colonia, con foco en innovación y empleo.

Procuran el desarrollo del turismo náutico.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Desarrollo presentaron una nueva convocatoria dirigida a emprendedores y pequeñas empresas para potenciar el turismo náutico en la cuenca del río Santa Lucía y el departamento de Colonia. La iniciativa busca dinamizar las economías locales mediante el desarrollo de propuestas innovadoras vinculadas al agua.

El programa ofrece financiamiento no reembolsable de hasta el 70% del plan de acción, con un tope de 900.000 pesos por proyecto. El objetivo es ampliar la oferta turística, generar empleo y fortalecer las capacidades de los actores del sector, especialmente de las micro y pequeñas empresas.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó que el país cuenta con una base institucional sólida que representa un diferencial para atraer inversiones. En ese sentido, subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo que compita por calidad y valor agregado, más que por precios.

Desde la cartera, además, se impulsa el uso de herramientas como la segmentación de mercados y la inteligencia artificial para promover destinos, mejorar la conectividad y consolidar a las pymes turísticas como eje del desarrollo del sector.

Turismo para todos

Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo, Juan Ignacio Dorrego, remarcó que la convocatoria apunta no solo a reactivar la actividad, sino a repensarla con una visión de futuro. Según señaló, cada propuesta representa una oportunidad para visibilizar experiencias locales con potencial de crecimiento.

Podrán postularse empresas con menos de 19 empleados y facturación anual inferior a 10 millones de pesos, así como emprendedores mayores de edad con proyectos vinculados al turismo. Se priorizarán iniciativas innovadoras, con impacto en el empleo, que promuevan la asociatividad, la inclusión y la integración de servicios como alojamiento, gastronomía y recreación.

La convocatoria se posiciona como una herramienta estratégica para fortalecer el turismo en el sur del país, apostando a un desarrollo sostenible y descentralizado.

Te puede interesar