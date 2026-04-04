Tradición y solidaridad: la Criolla del Roosevelt celebra su edición 45 con gran convocatoria

Con el tradicional izamiento de pabellones, quedó inaugurada la 45ª edición de la Criolla del Roosevelt, organizada por el Club de Leones de Shangrilá en el principal parque metropolitano del país. El evento, que se extiende hasta el 5 de abril, convoca a familias de todo el Uruguay en torno a una propuesta que integra tradición, entretenimiento y acción solidaria.