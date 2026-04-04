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Sociedad

en canelones

Tradición y solidaridad: la Criolla del Roosevelt celebra su edición 45 con gran convocatoria

Con jineteadas, espectáculos y propuestas gastronómicas, la Criolla del Roosevelt reúne a miles de personas en una fiesta que combina cultura, tradición y compromiso social.

La tradición en el Parque Roosevelt.

La tradición en el Parque Roosevelt.

 Intendencia de Canelones.
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Por Redacción de Caras y Caretas

Con el tradicional izamiento de pabellones, quedó inaugurada la 45ª edición de la Criolla del Roosevelt, organizada por el Club de Leones de Shangrilá en el principal parque metropolitano del país. El evento, que se extiende hasta el 5 de abril, convoca a familias de todo el Uruguay en torno a una propuesta que integra tradición, entretenimiento y acción solidaria.

La fiesta ofrece 70 montas diarias en distintas categorías, con un fuerte énfasis en el bienestar animal, además de una variada grilla de espectáculos y más de 100 puestos de emprendedores y propuestas gastronómicas. En paralelo, la Intendencia de Canelones impulsa el “patio criollo”, con actividades recreativas, feria de emprendimientos y espectáculos culturales.

La prosecretaria general, Sandra Saffores, destacó el valor del evento como una celebración de las tradiciones y su impacto social. En esa línea, subrayó el trabajo de los equipos que supervisan la salud de caballos y jinetes durante toda la actividad.

Tradición y solidaridad

El presidente del comité organizador, Jaime Bandeira, resaltó la alta concurrencia y las buenas condiciones climáticas, mientras que confirmó que lo recaudado será destinado al Centro Horizonte, que atiende a niños con parálisis cerebral.

La propuesta también destaca por su diversidad productiva, con de mujeres rurales, artesanos y productores locales, como el apicultor Nelson Gómez, quien promueve el consumo de miel como alternativa saludable.

Con actividades gratuitas fuera del ruedo y entradas accesibles, la Criolla del Roosevelt reafirma su lugar como una de las principales celebraciones culturales del país.

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