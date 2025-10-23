El Ministerio del Interior incorporará una nueva herramienta digital para fortalecer la respuesta ante la violencia de género. Se trata de Élida 360, una aplicación digital que funcionará en los teléfonos celulares de mujeres que cuenten con medidas judiciales de no acercamiento contra sus agresores.
violencia de género
"Élida 360": la nueva app para proteger a mujeres con medidas de no acercamiento
La aplicación digital Élida 360 permitirá a las usuarias activar una alerta inmediata ante situaciones de riesgo, que será recibida por la Policía junto con los datos del caso para una intervención rápida.