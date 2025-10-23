"Élida 360": la nueva app para proteger a mujeres con medidas de no acercamiento

Lanzamiento y operatividad

La iniciativa fue presentada durante la conmemoración del 17.º aniversario de la institucionalidad de género en el Ministerio del Interior. Según explicó la directora de Políticas de Género, July Zabaleta, la herramienta será complementaria a la tobillera electrónica y se aplicará en los casos en que ese seguimiento haya concluido. Su implementación requerirá una orden judicial y no sustituye los mecanismos de control existentes.

La cartera trabaja junto a Antel en la adquisición de los dispositivos y en la selección del personal que gestionará el sistema. En una primera etapa se pondrá a prueba en Montevideo, y según los resultados se prevé su extensión al resto del territorio.

El lanzamiento oficial está previsto para el 21 de noviembre, y el servicio comenzará a operar en diciembre, con el objetivo de consolidar un nuevo canal de asistencia y protección para mujeres en situación de violencia.