Hoy se celebra el Día del Periodista y del Trabajador de los Medios en Uruguay

Libertad de expresión en riesgo

En el mundo, la libertad de expresión sufre un deterioro sostenido que ya se extiende por casi dos décadas. De acuerdo con el último reporte del International IDEA, la libertad de prensa cayó en un cuarto de los 173 países que analiza, lo que marca “la caída más amplia desde que se tiene registro (iniciada en 1975)”.

Este retroceso se vincula a la combinación de conflictos armados, consolidación de poderes autoritarios, control sobre los medios y plataformas digitales, y una mayor precariedad del entorno para los periodistas. Además, un informe del Freedom House subraya que “la libertad de prensa y la expresión personal han sido los indicadores que más precipitadamente han bajado en los últimos 17 años”.

En Uruguay la situación presenta matices más equilibrados, pero no están ausentes las señales de alerta. Por un lado, el país continúa siendo calificado como “Libre” según Freedom House, con puntaje alto en derechos políticos y libertades civiles.

Pero al mismo tiempo, organismos nacionales como CAinfo han registrado un aumento en las amenazas y restricciones a periodistas: por ejemplo 69 casos entre abril de 2021 y marzo de 2022. Aunque este número bajó levemente a 59 en el período abril de 2023 a marzo de 2024, el organismo advierte que los ataques físicos o agresiones se duplicaron respecto al periodo anterior.

No olvidar a los periodistas en Gaza

En el marco del conflicto entre Israel y Gaza Strip, la labor de las y los periodistas se ha convertido en una de las más peligrosas del mundo. Organizaciones como Committee to Protect Journalists (CPJ) y la International Federation of Journalists (IFJ) reportan que desde el inicio de la guerra, miles de periodistas y trabajadores de medios han muerto, resultado de bombardeos, ataques a hospitales, zonas civiles y emplazamientos de prensa.

Según el CPJ, al 16 de octubre de 2025 se habían documentado al menos 237 periodistas y trabajadores de medios muertos por parte de Israel, de los cuales 197 eran palestinos en Gaza.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los Territorios Palestinos ocupados denunció que en mayo de 2025 al menos 18 periodistas fueron asesinados en Gaza.

El IFJ señala que “la tasa de mortalidad para los trabajadores de medios en Gaza supera el 10 %”, lo que la convierte en la zona más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo.