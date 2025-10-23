Comcar: detectaron brote de varicela y se restringieron las visitas

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó que tres personas privadas de libertad del Sector A del Módulo 11 del Complejo Santiago Vázquez (ex Comcar) fueron diagnosticadas con varicela el pasado 22 de octubre.
Según el comunicado del organismo, tras el diagnóstico se realizó un análisis de los contactos de las personas afectadas, con asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a través del Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL).
Medidas
Entre las medidas adoptadas, el INR resolvió “continuar con la evaluación de casos sospechosos” y “administrar tratamiento antiviral a los casos confirmados”. Además, anunció que “a partir del lunes 27 de octubre se iniciará la vacunación de personas privadas de libertad y de funcionarios/as” del complejo.
Como parte del protocolo de contención, se dispuso la restricción de visitas a quienes se encuentran alojados en el Sector A del Módulo 11. “No podrán recibir ninguna visita las personas infectadas ni sus compañeros de celda”, señala el comunicado. También se prohíbe el ingreso de “niños/as menores de 6 años, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas”, aunque se aclara que el resto de las visitas “se realizará con normalidad”.
Asimismo, no se efectuarán traslados internos entre sectores del módulo ni hacia otras unidades penitenciarias, y se mantendrá el “monitoreo continuo de síntomas al resto de la población del Complejo N° 4”.
Finalmente, el INR indicó que las medidas preventivas serán “revaloradas el próximo martes 28 de octubre de 2025”, en función de la evolución de la situación sanitaria dentro del establecimiento.