Comcar: detectaron brote de varicela y se restringieron las visitas

Como parte del protocolo de contención, se dispuso la restricción de visitas a quienes se encuentran alojados en el Sector A del Módulo 11. “No podrán recibir ninguna visita las personas infectadas ni sus compañeros de celda”, señala el comunicado. También se prohíbe el ingreso de “niños/as menores de 6 años, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas”, aunque se aclara que el resto de las visitas “se realizará con normalidad”.

Asimismo, no se efectuarán traslados internos entre sectores del módulo ni hacia otras unidades penitenciarias, y se mantendrá el “monitoreo continuo de síntomas al resto de la población del Complejo N° 4”.

Finalmente, el INR indicó que las medidas preventivas serán “revaloradas el próximo martes 28 de octubre de 2025”, en función de la evolución de la situación sanitaria dentro del establecimiento.