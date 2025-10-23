Amenazaron de muerte al abogado Jorge Barrera.

Barrera ya vivió momentos de tensión en la audiencia por el caso de Conexión Ganadera, ya que es el abogado que defiende a Pablo Carrasco y fue increpado por los damnificados.

“Te pagaron con nuestra plata”, le gritaban los manifestantes mientras Barrera trataba de abrirse paso para ingresar al juzgado de Juan Carlos Gómez.

La nota que recibió el abogado estaba escrita en letra imprenta y tenía un lenguaje relativamente formal, aseguraron los investigadores. No había menciones a temas de fútbol, ya que Jorge Barrera primero fue delegado de Peñarol y luego presidente del club.