Amenazaron de muerte al abogado Jorge Barrera.

El abogado y expresidente de Peñarol, Jorge Barrera, es uno de los más conocidos e importantes del país. En los últimos días el penalista vivió una situación lamentable, luego de recibir una amenaza en su casa de veraneo en el interior del país.
En las últimas horas se supo, que el fiscal departamental de Maldonado de 1er. Turno, Sebastián Robles, investiga una amenaza de muerte que recibió el abogado penalista Jorge Barrera, según publica este jueves el semanario Búsqueda.
La carta
Dos semanas atrás, alguien dejó una nota con una amenaza en la casa que Barrera tiene en Maldonado. A eso le siguieron mensajes directos al celular del abogado, quien suele tener clientes de alto perfil, como los dueños de Conexión Ganadera, empresarios acusados por una estafa millonaria, o el exrugbista Gonzalo Campomar, también denunciado por estafa.
Barrera ya vivió momentos de tensión en la audiencia por el caso de Conexión Ganadera, ya que es el abogado que defiende a Pablo Carrasco y fue increpado por los damnificados.
“Te pagaron con nuestra plata”, le gritaban los manifestantes mientras Barrera trataba de abrirse paso para ingresar al juzgado de Juan Carlos Gómez.
La nota que recibió el abogado estaba escrita en letra imprenta y tenía un lenguaje relativamente formal, aseguraron los investigadores. No había menciones a temas de fútbol, ya que Jorge Barrera primero fue delegado de Peñarol y luego presidente del club.